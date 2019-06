H κινεζική τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης στο Ζάππειο στις 25 Ιουνίου

Τις δυνατότητες ανάπτυξης που προσφέρει η εφαρμογή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) στην ελληνική οικονομία θα παρουσιάσουν στις 25 Ιουνίου στην Αθήνα, κορυφαίοι ερευνητές και διακεκριμένοι παγκοσμίως επιχειρηματίες του κλάδου της τεχνολογίας.

Η πρωτοβουλία "One Belt, One Road: Chinese AI landing in Greece" του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού Hellenic Trade Council (HETCO), όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, φιλοδοξεί να επεκτείνει το σύγχρονο «Δρόμο του Μεταξιού» και στον τομέα της καινοτομίας μεταξύ Ελλάδας - Κίνας, συστήνοντας στο ελληνικό κοινό για πρώτη φορά τον Anderson Chen Haibo, ιδρυτή και CEO της DeepBlue Technology της μεγαλύτερης εταιρείας παγκοσμίως ανάπτυξης ΑΙ εφαρμογών.

Θα βρίσκεται στην Αθήνα στο πλαίσιο του συνεδρίου για να μοιραστεί πετυχημένες πρακτικές ανάπτυξης ΑΙ τεχνολογιών, αλλά και παρουσιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε σημαντικό ευρωπαϊκό πόλο καινοτομίας στον τουρισμό, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τις μεταφορές και τις έξυπνες αστικές εφαρμογές.

Η DeepBlue Technology ιδρύθηκε το 2014 στη Σαγκάη και αποτελεί τη Νο1 αναπτυσσόμενη εταιρεία παγκοσμίως στον τομέα των ΑΙ τεχνολογιών. Ηγείται σε διεθνές επίπεδο της έρευνας και ανάπτυξης ΑΙ εφαρμογών και έχει πετύχει την ευρεία είσοδο στην παγκόσμια αγορά νέων τεχνολογιών όπως deep learning, machine vision, self-driving, biometrics, data mining, handwriting recognition technology, intelligent robots, AI chips, intelligent retail, intelligent city, intelligent security, intelligent education. Δραστηριοποιείται συνολικά σε 17 χώρες ανά τον κόσμο και διαθέτει κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην Ευρώπη, την Αμερική και την Αυστραλία.

Στην εκδήλωση του "One Belt, One Road: Chinese AI landing in Greece" θα βρεθούν επίσης ο Dr Alex Zhang, επικεφαλής του AI Brain Science Institute της Σαγκάης, και ο Dr. Kun Tang, Πρόεδρος της Κινεζικής Ακαδημίας Βιολογικών Επιστημών, οι οποίοι έχουν διακριθεί για το ερευνητικό τους έργο στους τομείς του human machine hybrid intelligence και του brain inspired artificial intelligence.

Στο πλαίσιο του "One Belt, One Road: Chinese AI landing in Greece" θα ανακοινωθεί η συνεργασία της DeepBlue Technology με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία ενός νέου Innovation AI HUB που θα αναδείξει την Ελλάδα σε διεθνή πόλο έρευνας και ανάπτυξης ΑΙ εφαρμογών και νέων τεχνολογιών. Το συνέδριο διοργανώνεται υπό την αιγίδα του ΕΒΕΑ στο Ζάππειο Μέγαρο, Τρίτη 25 Ιουνίου (15:00).

Το Hellenic Trade Council (HETCO) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Αθήνα, ο οποίος υποστηρίζει τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Κίνας, Ισραήλ και ΗΠΑ στον τομέα της καινοτομίας, του εμπορίου, του τουρισμού και του πολιτισμού. Στοχεύει στην ενδυνάμωση της θέσης της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας, στην παγκόσμια ταξιδιωτική βιομηχανία και στη διεθνή αγορά εμπορίου.

Με πρωτοβουλία του Hellenic Trade Council (HETCO) εγκαινιάστηκε το Ιανουάριο του 2019 το μόνιμο ελληνικό περίπτερο στη Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών της Σαγκάης για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας στην Κίνα και την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης των δύο χωρών στους τομείς του εμπορίου, του τουρισμού, του αθλητισμού, των επενδύσεων, της τεχνολογίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.