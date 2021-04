Η ελληνική ναυτιλία στο σταυροδρόμι της βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας

Το ένα πέμπτο του παγκόσμιου στόλου και οι μισές εμπορικές συναλλαγές της Ευρώπης πραγματοποιούνται από Έλληνες πλοιοκτήτες, οι οποίοι πέρα από την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας ενσωματώνουν το όραμα της πράσινης ανάπτυξης και της καινοτομίας.

Οι πιο διακεκριμένες προσωπικότητες και κορυφαίοι εκπρόσωποι του κλάδου θα παρουσιάσουν την επόμενη μέρα της ελληνικής ναυτιλίας στο Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο, και θα διαρκέσει από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο, 10-15 Μαΐου, 2021 και το οποίο τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Το γαλάζιο της θάλασσας έχει δώσει το όνομα στη “γαλάζια οικονομία”, την οποία στηρίζει η μεταρρυθμιστική ατζέντα της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκη.

Ο Έλληνας υπουργός μαζί με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Ricardo Serrao Santos, θα εστιάσουν στον ρόλο της καινοτομίας του κλάδο, στο πάνελ του Φόρουμ, κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών, στις 10 Μαΐου.

Για τις προοπτικές και τις προκλήσεις της ελληνικής ναυτιλίας στον 21ο αιώνα θα μιλήσουν οι κορυφαίοι εκπρόσωπο του χώρου, Πάνος Λασκαρίδης, CEO της Lavinia Corporation & Laskaridis Shipping Company Ltd Greece, Θανάσης Μαρτίνος, Managing Director της Eastern Mediterranean Maritime Limited Greece και Αντώνης Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation Greece.

Φέτος για πρώτη φορά στο Οικονομικό Φόρουμ τον Δελφών θα συμμετέχει ο Ευάγγελος Μαρινάκης, Founder & Capital Maritime & Trading Corp, σε μια εφ όλης της ύλης συζήτηση για τις εξελίξεις στην ναυτιλία.

Η πανδημία και το lockdown έπληξαν τις διεθνείς μεταφορές, ωστόσο η ζήτηση που θα εκδηλωθεί με την επιστροφή στην κανονικότητα έχει ήδη ληφθεί υπόψη από τον κλάδο, όπως θα αναλύσει ο Roberto Coustas, Co-Founder και CEO της DEEP SEA TECHNOLOGIES Greece, η Αμαλία Μήλιου-Θεοχαράκη, Chartering Manager στην Teo Shipping Corporation Greece και η Αλεξία Ιγγλέση, Director της Alberta Shipmanagement Ltd Greece.

Στην ενίσχυση του οικονομικού αποτυπώματος της ελληνικής ναυτιλίας θα αναφερθούν οι Διονύσης Χριστοδουλόπουλος, Managing Director της MAN ENERGY SOLUTION HELLAS LTD Greece, Ράνια Πατσιοπούλου, Marine Global Strategic Accounts and Business Development SKF GROUP Ελλάδος, και Κωστής Φραγκούλης, CEO της Franman και President of The International Propeller Club (Port of Piraeus).

Ο ρόλος της ναυτιλίας στο παγκόσμιο εμπόριο θα αναλυθεί από τη διεθνούς κύρους Μυρτώ Καλουπτσίδη, Assistant Professor, Department of Economics at Harvard University των ΗΠΑ.

Η παρακολούθηση του online Φόρουμ είναι ελεύθερη με εγγραφή στο delphiforum.gr/register

Στην ιστοσελίδα του Φόρουμ (www.delphiforum.gr) μπορείτε να δείτε τις ενότητες και όλες τις θεματικές συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο 6ήμερο Φόρουμ Μαΐου, καθώς και τις 600 και πλέον διακεκριμένες προσωπικότητες – επιβεβαιωμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.