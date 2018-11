Η Μόσχα απειλεί να "μικρύνει" το Νταβός

Το πρόσφατο δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός δεν θα προσκληθούν Ρώσοι δισεκατομμυριούχοι επιχειρηματίες, όπως οι Όλεγκ Ντεριπάσκα, Βίκτορ Βέξελμπεργκ και Αντρέι Κόστιν, δεν άφησε αδιάφορη τη Μόσχα.



Η πρώτη αντίδραση ήρθε διά στόματος του Ρώσου πρωθυπουργού Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος δήλωσε χθες από το Παλέρμο ότι η Ρωσία θα μποϊκοτάρει το φόρουμ του Νταβός αν δεν προσκληθούν οι ρώσοι επιχειρηματίες στους οποίους έχουν επιβληθεί από την Δύση κυρώσεις.



Σήμερα, ρωσικά μέσα αναφέρονται εκτενώς στο ζήτημα αυτό. Το ρωσικό ηλεκτρονικό περιοδικό The Bell, σε άρθρο του με τίτλο «Από τον κατάλογο των εταίρων του Φόρουμ του Νταβός, άρχισαν να εξαφανίζονται οι ρωσικές εταιρείες», γράφει ότι, αν παραμείνει σε ισχύ το μποϊκοτάζ της Μόσχας, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που στον Νταβός δεν θα εκπροσωπηθεί η Ρωσία.



Το ρωσικό περιοδικό επισημαίνει ότι από τον κατάλογο των εταίρων του φόρουμ, βγήκαν η τράπεζα VTB (πρόεδρος της οποίας είναι ο Αντρέι Κόστιν), η εταιρεία Renova (βασικός μέτοχος είναι ο Βίκτορ Βέξελμπεργκ) και η γνωστή εταιρεία διαδικτυακής ασφάλειας Kasperski Laboratory, επισημαίνοντας ότι προς το παρόν δεν είναι απολύτως σαφές με τίνος πρωτοβουλία, ελήφθησαν οι αποφάσεις αυτές, όπως και ότι στον κατάλογο αυτόν εξακολουθούν ωστόσο να παραμένουν κάποιες ρωσικές εταιρείες.



Το Κρεμλίνο πάντως, όπως γράφει η εφημερίδα, πιστεύει ότι το Φόρουμ του Νταβός, «απωθώντας τους Ρώσους επιχειρηματίες υποσκάπτει τα θεμέλια του».



Παράλληλα όμως γράφει ότι και για τους Ρώσους οι απώλειες θα είναι σημαντικές αφού, όπως δηλώνει ο ιδρυτής της εταιρείας «Bim-Bill-Dan» Νταβίντ Γιακομπασβίλι, το Φόρουμ του Νταβός προσέφερε την δυνατότητα για εμπορικές συμφωνίες, αλλά ακόμη για συμφωνίες πάνω στις κυρώσεις, ενώ τώρα τέτοιες δυνατότητες δεν υπάρχουν και για τους ρώσους επιχειρηματίες.



Το εναλλακτικό «ρωσικό Νταβός»



Διαφορετικά ωστόσο προσεγγίζει το ζήτημα η έγκυρη εφημερίδα Kommersant, η οποία γράφει ότι ακόμη και στην περίπτωση που η Ρωσία αρνηθεί επίσημα να συμμετάσχει στο Νταβός, πρακτικά η ρωσική παρουσία στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός μπορεί να είναι ευρύτερη από τη συνηθισμένη.



Και αυτό διότι, όπως γράφει η εφημερίδα, o θεσμός του Russia House in Davos (μια πλατφόρμα που προωθεί τον διάλογο μεταξύ Ρώσων επιχειρηματιών και προσκεκλημένων και κυβερνητικών αξιωματούχων που συμμετέχουν στο Φόρουμ) δεν ακυρώνει το πρόγραμμα του, ενώ τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούσε πολλές εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Νταβός και εκτός των ορίων της χειμερινού Φόρουμ.



Η εφημερίδα Kommersant υπενθυμίζει ότι η ρωσική αντιπροσωπεία στο Νταβός διαμορφώνεται από την κυβέρνηση στα μέσα Δεκεμβρίου, όπως και ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας , ο οποίος είναι συνήθως ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης.



Παράλληλα αναφέρεται, στις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στο Νταβός, επικαλούμενη το παράδειγμα της VTB Capital που διοργανώνει στο Νταβός «γεύματα εργασίας» στα οποία συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με την Ρωσία, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για στην ουσία για ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Μέσα στις πρωτοβουλίες αυτές εντάσσεται και η ξεχωριστή ρωσική συνδιάσκεψη του Νταβός που είναι πρόγραμμα του Russia House και πραγματοποιείται από τον κρατικό φορέα των φόρουμ που διεξάγονται στην Ρωσία και το ίδρυμα Roskongres.



Υπό την έννοια αυτή, όπως γράφει η εφημερίδα, το Roskongres, θα βγει κερδισμένο από την απουσία της επίσημης ρωσικής αντιπροσωπείας στο Φόρουμ του Νταβός. Αμφιβάλλει μάλιστα για το αν κάποιοι θα εμποδίσουν την κυβέρνηση της Ρωσίας να πραγματοποιήσει ένα «εναλλακτικό ρωσικό Νταβός».



Το πρόγραμμα του Russia House δεν ακυρώνεται και το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα του μεγαλώνει. « Λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για την πλατφόρμα αυτή εκ μέρους του ρωσικού και διεθνούς επιχειρηματικού κόσμου το 2018, αποφασίσθηκε να αυξηθούν οι ζώνες εργασίας για επιχειρηματικές συνομιλίες και συναντήσεις» γράφει η εφημερίδα επικαλούμενη δήλωση του Roskongres. Καταλήγει στο μακροσκελές άρθρο της στην εξής εκτίμηση.



«Είναι αμφίβολο αν η Ρωσία παραιτηθεί πλήρως από τις συναντήσεις στο Νταβός. Το Φόρουμ της Ελβετίας παραδοσιακά αποτελεί ένα πεδίο για κλειστές επαφές των ρώσων επιχειρηματιών και της ρωσικής κυβέρνησης πρωτίστως με τις αμερικανικές εταιρείες και αμερικανούς αξιωματούχους».



Πηγές : Kommersant, The Bell