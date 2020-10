Η σημασία της αξιολόγησης και διαχείρισης του κινδύνου μη συμμόρφωσης στο επιχειρείν και στον τραπεζικό κλάδο

O κανονιστικός κίνδυνος στις επιχειρήσεις, η ποιότητα της Εταιρικής Διακυβέρνησης ως παράγοντας κινδύνου μη συμμόρφωσης, η αντιμετώπιση του κινδύνου ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με βάση τον κίνδυνο καθώς και οι οικονομικές κυρώσεις και απαγορεύσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο του τρίτου συνεδρίου Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ), τον επίσημο φορέα Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Palladian Conferences.

Στο εναρκτήριο χαιρετισμό του ο Ευάγγελος Τσεκρέκος, πρόεδρος ΔΣ του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΣΕΚΑΣΕ), έδωσε έμφαση στη σημασία του ζητήματος του κινδύνου μη συμμόρφωσης με τα κανονιστικά πλαίσια, όπως επιβάλλονται από τις κατά περίπτωση Αρμόδιες Αρχές. Ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και η διαχείριση του κινδύνου αυτού, είναι η αέναη συζήτηση και συχνά η διαμάχη μεταξύ των επιχειρηματικών δράσεων και της συμμόρφωσης στους κανόνες. Τα όρια και η αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου είναι ορισμένες σημαντικές πτυχές που θα πρέπει όλοι να λαμβάνουν υπόψη.

Ο Βασίλης Κουτεντάκης, εκτελεστικός γενικός διευθυντής - Retail Banking & Distribution Network της Τράπεζας Πειραιώς, προλόγισε σχετικά με το περιεχόμενο του συνεδρίου, αναφερόμενος στην προσέγγιση του κανονιστικού κινδύνου, από την σκοπιά της επιχειρηματικότητας.

Στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου, με τίτλο «Ο κανονιστικός κίνδυνος στις επιχειρήσεις», συζητήθηκαν οι προκλήσεις του επιχειρείν, ενώ συντρέχουν κανονιστικοί κίνδυνοι. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στον κανονιστικό κίνδυνο σε τραπεζικό και φαρμακευτικό κλάδο, αλλά και στον έλεγχο ακεραιότητας των υποψηφίων τρίτων μερών. Συγκεκριμένα, ο Ξενοφών Αυλωνίτης, Group Compliance Officer της Alpha Bank αναφέρθηκε στις προκλήσεις που δημιουργεί ο κανονιστικός κίνδυνος στις τράπεζες και στους τρόπους που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν.

Στη συνέχεια, ο Ηλίας Στενός, Country Compliance Officer της GSK Greece παρουσίασε τις εμπειρίες και τα διδάγματα από τη διαχείριση κανονιστικών κινδύνων στο φαρμακευτικό κλάδο. Η Αμαλία Κυρίκου, Compliance, Strategy, Training & Communication Section Manager του ομίλου OTE αναφέρθηκε στις διαδικασίες που εφαρμόζει ο ΟΤΕ, όσον αφορά στον έλεγχο ακεραιότητας των υποψηφίων τρίτων μερών για τον περιορισμό των κινδύνων που προέρχονται από τη συνεργασία μαζί τους. Κλείνοντας την ενότητα, τοποθετήθηκε η Αργυρώ Κασαπάκη, Group Compliance Office της Τράπεζα Πειραιώς και παρουσίασε τις πρακτικές πτυχές του κανονιστικού κινδύνου που συνήθως αντιμετωπίζουν οι τράπεζες, καθώς και ενδεικτικούς τρόπους διαχείρισής τους.

Στην επόμενη ενότητα του συνεδρίου με τίτλο «Η ποιότητα της Εταιρικής Διακυβέρνησης ως παράγοντας κινδύνου μη συμμόρφωσης», τοποθετήθηκε η Αναστασία Στάμου, αντιπρόεδρος Β' της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία αναφέρθηκε στην εταιρική διακυβέρνηση και συμμόρφωση από την εποπτική και ρυθμιστική σκοπιά. Ακολούθησε ο Αθανάσιος Αθανασόπουλος, Group Compliance Officer της Eurobank, ο οποίος τοποθετήθηκε αναφορικά με τις προκλήσεις κατά την εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και συμμόρφωσης.

Ενώ, η κα Χριστίνα Λιβαδά, Assistant Professor of Commercial Law, Special Legal Advisor της Alpha Bank, σημείωσε τις αδυναμίες της εταιρικής διακυβέρνησης και τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης αναφέροντας παραδείγματα από τις θεματικές της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

Η τρίτη ενότητα εστίασε στην αντιμετώπιση του κινδύνου ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με βάση τον κίνδυνο. Ο Βασίλης Παναγιωτίδης, Διευθυντής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), αναφέρθηκε στη συνδρομή των τραπεζών μελών της ΕΕΤ για την υλοποίηση της κυβερνητικής πρωτοβουλίας σχετικά με την υπηρεσία e - Gov know your costumer. Ο Θεόδωρος Σταύρου, Head of Compliance της Société Générale Bank Cyprus, παρουσίασε ένα case study σχετικά με την χρήση του εργαλείου LexisNexis Bridger Insight, το οποίο χρησιμοποιείται για την αναγνώριση κινδύνων AML/ CFT. Ενώ, στην αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τρίτα μέρη αναφέρθηκε o Joël Pastre, Head Compliance, Anti-Corruption της Global Risk Profile.

Ο κ. Γιάννης Δρακούλης, Επικεφαλής τμήματος ειδικών ερευνών και εταιρικής συμμόρφωσης της ΕΥ Ελλάδος και η κα Κατερίνα Παυλάκη, AML/CFT Professional και εξωτερική σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος αναφέρθηκαν στις δυο εναλλακτικές προσεγγίσεις αυτής της θεματικής της ενότητας: αυτή που βασίζεται σε κανόνες, έναντι αυτής που βασίζεται στην αντιμετώπιση παραμετροποιημένων κινδύνων (rule based vs risk based approaches). Κλείνοντας την ενότητα αυτή, παρουσιάστηκε από τους κ.κ. Σπύρο Θέμελη, Νομικό Σύμβουλο της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ/ Philip Morris International και Γιάννη Μαστροκώστα, Υπεύθυνο Εταιρικών Υποθέσεων - Διευθυντή Νοτιοανατολικής Ευρώπης Καταπολέμησης Παράνομου Εμπορίου της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ/ Philip Morris International, μια διαφορετική προσέγγιση της κανονιστικής συμμόρφωσης σχετικά με το παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων.

Η τέταρτη ενότητα του συνεδρίου ήταν αφιερωμένη στο ζήτημα των οικονομικών κυρώσεων και απαγορεύσεων, με τον Γιάννη Δρακούλη, επικεφαλής τμήματος ειδικών ερευνών και εταιρικής συμμόρφωσης της ΕΥ Ελλάδος και την Κατερίνα Παυλάκη, AML/CFT Professional και εξωτερική σύμβουλο της ΕΥ Ελλάδος να παρουσιάζουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και τους κρυμμένους κινδύνους σε περιβάλλοντα οικονομικών και εμπορικών κυρώσεων, σημειώνοντας ότι, τα τελευταία χρόνια, οι οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις εξελίσσονται σε γεωπολιτικό εργαλείο των κυβερνήσεων. Ακολούθησε η ομιλία του Σοφοκλή Καραπιδάκη, Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της εταιρείας Μυτιληναίος, κύριο θέμα της οποίας ήταν η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις όταν θα πρέπει να συμμορφωθούν με αντικρουόμενα καθεστώτα κυρώσεων και περιοριστικών μέτρων.

Η κα Saskia Rietbroek, CSS, Executive Director and Co-Founder του Association of Certified Sanctions Specialists (ACSS), αναφέρθηκε στις κυρώσεις σημειώνοντας, ότι οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, οι τράπεζες τους και οι αντισυμβαλλόμενοί τους, χρειάζεται να θεσπίσουν μέτρα συμμόρφωσης για τον μετριασμό του κινδύνου παραβίασης κυρώσεων. Τέλος, ο Daniel A. Tadros, Chief Legal Officer, American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc. - Shipowners Claims Bureau, Inc., Managers, παρουσίασε την κανονιστική συμμόρφωση στην ναυτιλιακή βιομηχανία, όπως περιγράφεται από το υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτείων.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με τίτλο «Αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου μη συμμόρφωσης», υπό την αιγίδα του International Compliance Association (ICA), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος (ΔΔ-Ε), του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος (ΙΕΕE), της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ), της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών (ΣΜΕΧΑ) και του Association of Certified Fraud Examiners - Greece Chapter (ACFE).