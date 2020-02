Ισχυρή ελληνική παρουσία στη FRUITLOGISTICA 2020 και στην ISM 2020

Ισχυρή ήταν η ελληνική παρουσία σε δύο διεθνείς εκθέσεις στη Γερμανία, τη FRUITLOGISTICA 2020 και την ISM 2020. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε για ακόμα μια χρονιά, η συμμετοχή της GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE στην κορυφαία εμπορική και καινοτόμο έκθεση FRUITLOGISTICA 2020 που αποτελεί σημείο συνάντησης στην παγκόσμια βιομηχανία νωπών οπωροκηπευτικών.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από τις 5 και ολοκληρώθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2020 στο Βερολίνο, στο εκθεσιακό κέντρο Berlin ExpoCenter City και φιλοξένησε πάνω από 3.300 εκθέτες από περισσότερες από 80 χώρες και πάνω από 72.000 αγοραστές και εμπορικούς επισκέπτες από 130 χώρες. Πέραν της μεγάλης παρουσίασης ποιοτικών προϊόντων, μεγάλη σημασία δόθηκε στη «γνωριμία» με τα τεχνολογικά επιτεύγματα, τα οποία αλλάζουν τους συμβατικούς κανόνες παραγωγής, συγκομιδής και τυποποίησης των προϊόντων του κλάδου.

Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE φιλοξένησε το σύνολο των Ελληνικών Περιφερειών που συμμετείχαν στην έκθεση: η Περιφέρεια Ηπείρου, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με ένα σημαντικό αριθμό εκθετών, παρουσίασαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα ποιοτικά προϊόντα της ελληνικής παραγωγής. Ακόμη ισχυρό παρών έδωσαν 35 και πλέον εταιρείες του κλάδου των νωπών φρούτων και λαχανικών μεταξύ των οποίων οι EL PINAR - GREEN ETHOS, CHATZIDAKIS SA, OPORELLO SA, ΒΙΟΚΑΡΠΟΣ, KAPLANIS FRUITS, INA PLASTICS και άλλες.

Η παρουσίαση των ελληνικών προϊόντων με τη νέα εκθεσιακή ταυτότητα Truly Greece της Great Greek exports and trade, όπως αναφέρεται, ανέδειξε την υπεροχή των ελληνικών προϊόντων. Οι εκθέτες πραγματοποίησαν σημαντικό αριθμό εμπορικών συναντήσεων, ανανέωσαν υπάρχουσες εμπορικές συμφωνίες, πραγματοποίησαν νέες και έδειξαν στους ξένους αγοραστές ότι η εκθεσιακή τους παρουσία και κουλτούρα έχει αναβαθμιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

«Μέσα στα πλαίσια της υποστήριξης και ενίσχυσης της ελληνικής εξαγωγικής κοινότητας, η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE βρίσκεται πάντα κοντά στους Έλληνες εξαγωγείς με ένα πλούσιο εκθεσιακό πρόγραμμα και δράσεις για το 2020 και 2021, περιλαμβάνοντας πάνω από 55 δημοφιλή εκθεσιακά γεγονότα στον κλάδο των τροφίμων και ποτών σε όλον τον κόσμο. Η επόμενη εκθεσιακή συνάντηση για τον κλάδο είναι η Fruit Attraction 20-22/10/2020 στη Μαδρίτη και η WOP 10-12/12/2020 στο Ντουμπάι» όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Γλυκιά» η φετινή ελληνική παρουσία στη διεθνή έκθεση ISM 2020

Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE διοργάνωσε και την Ελληνική συμμετοχή του κλάδου των γλυκών και ζαχαρωδών ειδών στην 50ή διεθνή έκθεση ISM 2020 που πραγματοποιήθηκε από 2 έως 5 Φεβρουαρίου 2020 στη Γερμανία.

Η ISM αποτελεί τη μεγαλύτερη στο είδος της παγκοσμίως, ανοίγοντας τις πόρτες μόνο σε επαγγελματίες επισκέπτες. Σύμφωνα με την έρευνα των επισκεπτών του εμπορίου, περισσότερο από το 80% υποστήριξαν ότι εκτός από μια ολοκληρωμένη προεπισκόπηση αγοράς κέρδισαν πληροφορίες για νέα καινοτόμα προϊόντα χρησιμοποιώντας την έκθεση ως εργαλείο και πλατφόρμα των αγορών τους.

Η GREAT GREEK EXPORTS AND TRADE είχε δυναμική παρουσία σε πολλές εκθέσεις με αξιόλογες εταιρείες του κλάδου, διπλασιάζοντας τον αριθμό των εκθετών της. Μερικοί απ' αυτούς ήταν:

CHRISANTHIDIS S.A., PETITS GRECS BEYOND, VAMVALIS FOODS, FOODSURFING LTD, DEAR CREECE, CANDIA NUTS, 'AN.DIMOPOULOU & CO „MELBON, TOUMPOURLEKA S.A.,MELETIADIS S.A., RITO'S FOOD S.A.,DRYFO MENEXOPOULOS BROS S.A., PARFAIT PC, ATHENEAN FAMILY BAKERY S.A. FERRO και άλλες.