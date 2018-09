Ισχυρή ζήτηση για νέες κατοικίες στη Βρετανία

Η βρετανική κατασκευαστική Redrow ανακοίνωσε ότι η ζήτηση για νέες κατοικίες αποδεικνυόταν "ισχυρή" εν όψει της σχεδιαζόμενης εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ, μετά από την ανακοίνωση αύξησης 21% των προ φόρων κερδών της χρήσης.



Η ζήτηση για νέες κατοικίες αποδίδεται στην ανταγωνιστική αγορά ενυπόθηκων δανείων και στο πρόγραμμα της κυβέρνησης (Help to Buy), με στόχο την αύξηση της ιδιοκτησίας κατοικιών μεταξύ των αγοραστών πρώτης κατοικίας.



«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η σαφήνεια αναφορικά με το Brexit και το μέλλον του προγράμματος Help to Buy, θα βελτιώσουν το κλίμα στην αγορά», δήλωσε ο πρόεδρος Steve Morgan, εν τω μέσω ανησυχιών ότι το εν λόγω πρόγραμμα οδηγεί υψηλότερα τις τιμές κατοικιών.



Η Redrow, η οποία κατασκευάζει κατοικίες σε Αγγλία και Ουαλία, ανακοίνωσε ότι τα προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν στις 380 εκατ. στερλίνες στην περίοδο μέχρι τον Ιούνιο, από τις 315 εκατ. στερλίνες πριν από ένα χρόνο.



Οι αναλυτές ανέμεναν προ φόρων κέρδη 360,78 εκατ. στερλίνες.