JobDay Τουρισμού για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Το Skywalker.gr, στο πλαίσιο των δράσεών του «Επί το Έργον», διοργανώνει το #JobDay Τουρισμού, μια δράση πλαισιωμένη από συνεντεύξεις εταιριών από τον κλάδο του τουρισμού που αναζητούν προσωπικό.

Για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δίνοντας τη δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο κοινό των δύο πόλεων να διεκδικήσει μια θέση εργασίας στον δυναμικό αυτό χώρο.

Η δράση της Αθήνας θα λάβει χώρα στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων, ενώ αυτή της Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο Μουσικής. Η ημέρα διεξαγωγής είναι η 22η Ιανουαρίου και οι ώρες και για τις δύο πόλεις είναι 10:00-18:00.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες.

Βασικός σκοπός του #Jobday Τουρισμού, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του δήμου Αθηναίων, της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος, του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής & Marketing Ν. Θεσσαλονίκης, της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής και της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας μέσα από τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος υποστήριξης, ενημέρωσης και δικτύωσης μεταξύ εργοδοτών που αναζητούν προσωπικό και υποψήφιων εργαζομένων.

Οι υποψήφιοι-επισκέπτες του #Jobday Τουρισμού θα έχουν τη δυνατότητα:

-Να συναντήσουν εκπροσώπους εταιριών και να περάσουν από συνέντευξη εργασίας.

-Να μιλήσουν προσωπικά με εξειδικευμένο μέντορα για το LinkedIn προφίλ τους και σε πραγματικό χρόνο να επιφέρουν τις βέλτιστες αλλαγές σε αυτό.

-Να έρθουν σε επαφή με coaches, οι οποίοι θα τους βοηθήσουν να βελτιωθούν, να αναπτυχθούν, να μάθουν πώς να πετυχαίνουν τους στόχους τους και να διαχειρίζονται προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις.

-Να συζητήσουν με εξειδικευμένους συμβούλους για εργασιακά ζητήματα.

-Να βγάλουν επαγγελματική φωτογραφία, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο βιογραφικό ή το LinkedIn προφίλ τους (μόνο στη Θεσσαλονίκη).

-Να παρακολουθήσουν workshop συνυφασμένα με το πεδίο του τουρισμού (μόνο στη Θεσσαλονίκη).

Όσοι επιθυμούν να επισκεφθούν το #Jobday Τουρισμού μπορούν να δηλώσουν δωρεάν συμμετοχή στο https://jobdays.gr/jobdays2020/jobdaytourismoy-2020 και να ανεβάσουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην αντίστοιχη φόρμα.

Το Skywalker.gr είναι το πρώτο site που δραστηριοποιήθηκε στην αναζήτηση εργασίας στην Ελλάδα, ήδη από το 1999. Σήμερα παραμένει η μοναδική ελληνική ιστοσελίδα στον χώρο και η πρώτη επιλογή στην αναζήτηση εργασίας. Tο 2018 περισσότερες από 8.500 εταιρίες δημοσίευσαν στο www.skywalker.gr περισσότερες από 82.000 αγγελίες για όλες τις ειδικότητες, με τις ετήσιες επισκέψεις να προσεγγίζουν τις 8.000.000.

