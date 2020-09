Κίνα: Η διεθνής έκθεση για το εμπόριο και τις υπηρεσίες έκλεισε χθες τις πύλες της

Η διεθνής έκθεση για το εμπόριο και τις υπηρεσίες (The China International Fair for Trade in Services -CIFTIS) έκλεισε χθες τις πύλες της.

Ήταν η πρώτη μεγάλη οικονομική και εμπορική εκθεσιακή διοργάνωση, με εκδηλώσεις φυσικής παρουσίας, αλλά και μέσω του διαδικτύου που διοργανώθηκε στην Κίνα, από το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 και μετά.

Στην έκθεση παρουσιάστηκαν νέες μορφές και μοντέλα επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως, το ψηφιακό εμπόριο, οι επικοινωνίες 5G, το βιομηχανικό διαδίκτυο, αλλά και καινοτομικές λύσεις για έξυπνα γραφεία και άλλες σύγχρονες επιχειρηματικές δράσεις, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.