Κίνα: Μειωμένες οι αποστολές smartphones το 2020

Μειώθηκαν 20,4% οι αποστολές smartphones στην Κίνα το 2020 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης. Ο αριθμός των συσκευών που παραδόθηκαν στους καταναλωτές μειώθηκε στα 296 εκατ. από τα 372 εκατ. το 2019.

Τα στοιχεία του China Academy of Information and Communications (CAICT), ενός κρατικού think tank, αποτυπώνουν τόσο την επίδραση της κρίσης του κορωνοϊού στην αλυσίδα προσφοράς και ζήτησης και τη συνεχιζόμενη τάση των καταναλωτών να κρατούν τα κινητά τους περισσότερο χρόνο προτού αγοράσουν νέο μοντέλο.

Το 2019 οι αποστολές smartphones είχαν μειωθεί 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της CAICT.

Οι πωλητές κινητών ξεκίνησαν το 2020 με την ελπίδα ότι το έτος θα μπορούσε να φέρει υψηλές πωλήσεις καθώς οι καταναλωτές θα αγόραζαν νέα κινητά, συμβατά με τα αναπτυσσόμενα δίκτυα 5G της Κίνας.

Ωστόσο στο α΄ μισό του έτους, οι εγχώριες φίρμες Oppo, Vivo, Xiaomi Corp είδαν μεγάλες μειώσεις των παραγγελιών τους, ενώ η Huawei συνέχισε να αυξάνει το μερίδιο της αγοράς.

Συνολικά οι κατασκευάστριες εταιρείες κινητών τηλεφώνων μετέφεραν 25,2 εκατ. τηλέφωνα σε καταναλωτές στην Κίνα τον Δεκέμβριο, αριθμός που είναι χαμηλότερος κατά 12,8% σε ετήσια βάση.