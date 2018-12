Κορυφαίο στέλεχος της Huawei συνελήφθη έπειτα από αίτημα της Ουάσινγκτον, προκαλώντας σύννεφα στην εμπορική εκεχειρία με το Πεκίνο

Η κόρη του ιδρυτή της Huawei, κορυφαίο στέλεχος της γιγάντιας κινεζικής εταιρείας τεχνολογίας, συνελήφθη στον Καναδά και αντιμετωπίζει την έκδοσή της στις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί αναταράξεις στα παγκόσμια χρηματιστήρια καθώς το επεισόδιο απειλεί να πυροδοτήσει και πάλι σινο-αμερικανικές εμπορικές εντάσεις.



Η σύλληψη της Μενγκ Ουάνγκζου, 46 ετών, οικονομικής διεθύντριας (CFO) της Huawei Technologies Co Ltd, δημιουργεί νέες αμφιβολίες για την 90ήμερη εκεχειρία στο εμπόριο που συμφωνήθηκε από τους προέδρους Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ το Σάββατο -- την ημέρα που η Μενγκ συνελήφθη.



Η σύλληψή της, η οποία αποκαλύφθηκε αργά χθες το βράδυ από τις καναδικές αρχές, σχετίζεται με τις αμερικανικές κυρώσεις, δήλωσε πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα.



Το Ρόιτερ επισημαίνει πως δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει την ακριβή φύση των ενδεχόμενων παραβιάσεων. Το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει πως, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η Ουάσινγκτον θεωρεί την Μενγκ ύποπτη για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων εναντίον του Ιράν.



Η σύλληψη και οποιεσδήποτε ενδεχόμενες κυρώσεις σε βάρος του δεύτερου μεγαλύτερου κατασκευαστή smartphone στον κόσμο μπορεί να έχουν μεγάλες επιπτώσεις στην παγκόσμια αλυσίδα προμήθειας τεχνολογίας.



Οι μετοχές των Ασιατών προμηθευτών της Huawei σημείωσαν σήμερα πτώση. Μεταξύ των κύριων προμηθευτών της, περιλαμβάνονται οι Qualcomm Inc και Intel.



Η αμερικανική και άλλες δυτικές κυβερνήσεις διεξάγουν έρευνες γύρω από την Huawei αναφορικά με τις σχέσεις της με την κινεζική κυβέρνηση, εξαιτίας ανησυχιών ότι μπορεί να χρησιμοποιείται από το κράτος για κατασκοπεία. Έχει αποκλειστεί από την αμερικανική και μερικές άλλες αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Η Huawei έχει επανειλημμένα επιμείνει πως δεν επηρεάζεται από το Πεκίνο.



Η Μενγκ, εκ των αντιπροέδρων στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και η κόρη του ιδρυτή της, του Ρεν Ζενγκφέι, συνελήφθη την 1η Δεκεμβρίου κατόπιν αιτήματος των αμερικανικών αρχών και θα εμφανισθεί ενώπιον δικαστηρίου αύριο Παρασκευή, δήλωσε εκπρόσωπος του καναδικού υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι Τραμπ και Σι είχαν δειπνήσει μαζί την 1η Δεκεμβρίου στην Αργεντινή, στη σύνοδο κορυφής της G20.



Πηγές είχαν πληροφορήσει το Ρόιτερ τον Απρίλιο πως οι αμερικανικές αρχές ερευνούν την Huawei, η οποία είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού παγκοσμίως, τουλάχιστον από το 2016, επειδή φέρεται να έστειλε προϊόντα αμερικανικής προέλευσης στο Ιράν και σε άλλες χώρες παραβιάζοντας τους αμερικανικούς νόμους και τις κυρώσεις που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ.



Η Huawei, η οποία είχε πέρυσι έσοδα 93 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιβεβαίωσε τη σύλληψη με μια δήλωση. «Η εταιρεία έχει λάβει πολύ λίγες πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες και δεν γνωρίζει να έχει υποπέσει η κ. Μενγκ σε οποιοδήποτε αδίκημα», αναφέρεται στη δήλωση.



Συνελήφθη την ώρα που άλλαζε πτήσεις στον Καναδά, προστίθεται.



Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γκενγκ Σουάνγκ δήλωσε σήμερα στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων πως η Κίνα ζήτησε από τον Καναδά και τις ΗΠΑ εξηγήσεις για τη σύλληψη της Μενγκ, όμως «δεν έχουν παράσχει οποιαδήποτε διευκρίνιση».



Το κινεζικό προξενείο στο Βανκούβερ της παρέχει βοήθεια, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος αρνούμενος να σχολιάσει περαιτέρω. Χθες, Τετάρτη, η πρεσβεία της Κίνας στον Καναδά δήλωσε πως αντιτάσσεται κατηγορηματικά στη σύλληψη και ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή της.



Τον Απρίλιο, οι πηγές είχαν γνωστοποιήσει στο Ρόιτερ πως την έρευνα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης χειρίζεται η εισαγγελία του Μπρούκλιν.



Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αρνήθηκε χθες να σχολιάσει. Εκπρόσωπος της εισαγγελίας του Μπρούκλιν αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει.



«Μεγάλο σοκ»



Ο Λι Σιάνγκ, ειδικός στις σινοαμερικανικές σχέσεις στην υποστηριζόμενη από το κράτος Κινεζική Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών, δήλωσε πως η σύλληψη της Μενγκ προκάλεσε «μεγάλο σοκ».



«Αν κάποιος από τις ΗΠΑ ελπίζει να χρησιμοποιήσει απειλές κατά της προσωπικής ασφάλειας ενός ατόμου για να προσδώσει βάρος στις συνομιλίες, είναι πολύ σίγουρο ότι έχουν κάνει λάθος υπολογισμό», δήλωσε.



«Πιστεύω πως η κυβέρνηση της Κίνας θα χρησιμοποιήσει τη μέγιστη ισχύ για να δώσει μάχη για ελευθερία και δικαιοσύνη για την Μενγκ Ουανζού»



Ο Άρθουρ Κρέμπερ, ιδρυτής της Gavekal Dragonomics, δήλωσε πως είναι απίθανο το Πεκίνο να προβεί σε αντίποινα εναντίον της αμερικανικής επιχειρηματικής κοινότητας στην Κίνα, τα συμφέροντα της οποίας επικαλύπτουν εν μέρει εκείνα της Κίνας στον εμπορικό πόλεμο και η οποία αποτελεί έναν μοχλό πίεσης για το Πεκίνο.



«Μπορείς να είσαι σκληρός με μια μικρή χώρα, όμως δεν μπορείς να το κάνεις με τις ΗΠΑ», δήλωσε. «Στην πραγματικότητα τους βλάπτει να κάνουν δύσκολη τη ζωή» για τις αμερικανικές εταιρείες.