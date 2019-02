Κουντουρά: Εξαιρετική η κίνηση της Norwegian για απευθείας πτήσεις από τη Νέα Υόρκη

«Η Ελλάδα είναι ένας κορυφαίος προορισμός για διακοπές και αυτή η εξαιρετική αναπτυξιακή κίνηση της Norwegian επιτρέπει σε ακόμα περισσότερους επισκέπτες από την Αμερική να ζήσουν τη μαγεία που προσφέρει η χώρα μας» δήλωσε η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, με αφορμή την απόφαση της αεροπορικής εταιρείας «Norwegian» να συμπεριλάβει στο πρόγραμμά της απευθείας πτήσεις από την Αθήνα προς τη Νέα Υόρκη από τον προσεχή Ιούλιο. «Τα νέα αυτά είναι μια απάντηση στο κάλεσμά μας για ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη Norwegian που ανταποκρίθηκε» συνέχισε η υπουργός Τουρισμού και συμπλήρωσε: «Καλωσορίζουμε την εταιρεία στην Ελλάδα και αναμένουμε ότι το νέο αυτό δρομολόγιο θα συμβάλει ακόμα περισσότερο στις αυξανόμενες τουριστικές αφίξεις στη χώρα μας».Το δρομολόγιο Αθήνα-Νέα Υόρκη, το οποίο αποτελεί και την πρώτη πτήση μεγάλων αποστάσεων της εταιρείας στην Ελλάδα, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 1η Ιουλίου και θα ισχύσει καθόλη την καλοκαιρινή περίοδο, έως το Σάββατο 26 Οκτωβρίου, ενώ θα εκτελείται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή.Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε τη διεξαγωγή απευθείας πτήσεων από την Αθήνα προς το Όσλο της Νορβηγίας, τη Στοκχόλμη της Σουηδίας, την Κοπεγχάγη της Δανίας και το Ελσίνκι της Φινλανδίας. Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο και με τιμές ξεκινούν από 58,57 ευρώ για απλή μετάβαση, συμπεριλαμβανομένων των φόρων.«Οι απευθείας θερινές πτήσεις της Norwegian από την Αθήνα προς τη Νέα Υόρκη/JFK, είναι ένα εξαιρετικό νέο για το αεροδρόμιό μας, καθώς ενισχύεται η διασυνδεσιμότητα της πόλης μας, ενώ παράλληλα, οι επιβάτες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού - συμπεριλαμβανομένης και της πολύ δυναμικής και ζωντανής ελληνικής ομογένειας - θα έχουν περισσότερες επιλογές για το ταξίδι τους! Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον αεροπορικό συνεργάτη μας και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις αναπτυξιακές προσπάθειές του από το αεροδρόμιο της Αθήνας», δήλωσε η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ενώ ο Matthew Wood, Norwegian SVP, Commercial Long Haul & New Markets, από την πλευρά του επισήμανε: «Από τον Ιούλιο 2018, είμαστε η πιο μεγάλη - εκτός Β. Αμερικής – αεροπορική εταιρεία που εξυπηρετεί την περιοχή της Νέας Υόρκης, βάσει επιβατικής κίνησης, σύμφωνα με στοιχεία του Port Authority της Νέας Υόρκης και του New Jersey, και ελπίζουμε ότι η καλή υποδοχή από τους Έλληνες επιβάτες θα συμβάλει στο να θεμελιώσουμε την ηγετική αυτή θέση.»Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας, «το νέο αυτό δρομολόγιο θα εκτελείται με αεροσκάφος Boeing 787 Dreamliner, προσφέροντας θέσεις καμπίνας Premium και Economy. Η Norwegian διαθέτει έναν από τους πιο νέους και «πράσινους» στόλους στον κόσμο και έχει ανακηρυχθεί δύο φορές η «Πιο Αποδοτική ως προς την Κατανάλωση Καυσίμου Αεροπορική Εταιρεία» από το International Council on Clean Transportation. Η Premium θέση περιλαμβάνει δικό της check-in counter, έλεγχο ασφαλείας fast track, ιδιαίτερα επικλινείς θέσεις με περισσότερο χώρο για τα πόδια από κάθε άλλη εταιρεία που προσφέρει premium economy, γεύματα premium και επιλογή ποτών, όπως επίσης περισσότερες τσεκαρισμένες αποσκευές και εταιρικά CashPoints. Οι κάτοχοι εισιτηρίων Premium Flex έχουν επίσης πρόσβαση στις αίθουσες διακεκριμένων επιβατών».Η Norwegian είναι η πέμπτη σε μέγεθος εταιρεία χαμηλού κόστους στον κόσμο και το 2018 μετέφερε περισσότερους από 37 εκατομμύρια επιβάτες. Η εταιρεία πραγματοποιεί περισσότερα από 500 δρομολόγια σε περισσότερους από 150 προορισμούς στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Ταϊλάνδη, την Καραϊβική, τη Βόρεια & Νότια Αμερική.Διαθέτει στόλο με περισσότερα από 150 αεροσκάφη, με μέσο όρο ηλικίας μόλις τα 3,8 έτη, γεγονός που τον καθιστά τον έναν από τους πιο νέους και «πράσινους» στόλους στον κόσμο. Η Norwegian έχει βραβευθεί δύο φορές ως η πιο αποδοτική ως προς την κατανάλωση καυσίμου εταιρεία («Most Fuel-Efficient Airline») από το International Council on Clean Transportation (ICCT). Η Norwegian έχει ψηφισθεί ως η «Καλύτερη Εταιρεία Χαμηλού Κόστους στην Ευρώπη» από τους επιβάτες για έξι διαδοχικά έτη στο πλαίσιο των SkyTrax World Airline Awards 2013-2018. Παράλληλα, τα τέσσερα τελευταία χρόνια, έχει βραβευθεί ως «Η Καλύτερη Εταιρεία Χαμηλού Κόστους σε Υπερατλαντικές Πτήσεις στον Κόσμο». Η Norwegian απασχολεί περίπου 11.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο, αναφέρει ακόμη η ανακοίνωση της εταιρείας.