KPMG: Ανθεκτικές σε περίοδο ύφεσης οι επενδύσεις επιχειρηματικών συμμετοχών

Αξιοσημείωτη αντοχή συνέχισαν να επιδεικνύουν κατά το β’ τρίμηνο του 2020 οι παγκόσμιες επενδύσεις επιχειρηματικών συμμετοχών (VC) σύμφωνα με την έκθεση Venture Pulse της KPMG, αγγίζοντας τα US$ 62.9 δισ. μέσω 4.502 συναλλαγών - σχεδόν ισοφαρίζοντας το σύνολο των επενδύσεων του α’ τριμήνου του 2020 και ελαφρά χαμηλότερα από το ρυθμό που καταγράφηκε το β’ τρίμηνο του 2019, με συνολικές επενδύσεις ύψους US$ 69,8 δισ.

Οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων συνεχίζουν να επενδύουν χρήματα στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιό συμμετοχών τους - και ειδικότερα σε εταιρείες που βρίσκονται σε ώριμο στάδιο.

Το ενδιαφέρον για επενδύσεις σε εταιρείες ώριμου σταδίου αποτελεί συνέχεια της τάσης για επενδύσεις σε δυνητικά ασφαλέστερες περιπτώσεις που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια των τριμήνων πριν την εμφάνιση του COVID-19. Οι κορυφαίες 10 συμφωνίες παγκοσμίως απορρόφησαν άνω των US$ 9 δισ.

Η αμερικάνικη εταιρεία αυτόνομης οδήγησης Waymo άντλησε κεφάλαια US$ 3 δισ. στην μεγαλύτερη συμφωνία του τριμήνου, ενώ οι κινεζικές MGI Tech και Didi Bike άντλησαν κεφάλαια US$1 δισ. η καθεμία. Εν τω μεταξύ, ο αριθμός συμφωνιών για επενδύσεις σε εταιρείες αρχικού σταδίου σημείωσε πτώση.

Ενώ ο αντίκτυπος της πανδημίας του COVID-19 στην αγορά των VC μέχρι στιγμής υπήρξε περιορισμένος, έχει συντελέσει στην ταχύτατη υιοθέτηση και εφαρμογή επιχειρηματικών μοντέλων και λύσεων digitalization, όπως λύσεις B2B και τεχνολογίες εκπαίδευσης (edtech).

Στα μέσα του 2020, οι λύσεις παραγωγικότητας Β2Β (business to business) αντιστοιχούσαν σε επενδύσεις VC ύψους US$14,3 δισ.

«Δεν μας προκαλεί έκπληξη ότι κάποιοι επενδυτές VC εστιάζουν την προσοχή τους στη διαχείριση του υφιστάμενου χαρτοφυλάκιού τους", εξηγεί ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Γενικός Διευθυντής της KPMG. "Η πανδημία έχει οδηγήσει στην επανεξέταση των σχεδίων τους για το 2020 και ειδικότερα την αναβολή της πιθανής εξόδου από startup εταιρείες ώριμου σταδίου για το 2021. Πιο συγκεκριμένα, οι επενδυτές VC βρίσκονται σε διαδικασία επαναξιολόγησης των εταιρειών τις οποίες χρειάζεται να στηρίξουν περισσότερο τα επόμενα τρίμηνα προκειμένου αυτές να επιβιώσουν καθώς και των κεφαλαίων που θα διοχετεύσουν σε εταιρείες που αναδύονται/επωφελούνται από την πανδημία».

Βασικά σημεία β’ τριμήνου 2020

― Οι παγκόσμιες επενδύσεις VC παρέμειναν σχετικά σταθερές, από US$ 63.8 δισ. μέσω 5 624 συναλλαγών το α’ τρίμηνο 2020 σε US$ 62.9 δισ. μέσω 4 502 συναλλαγών το β’ τρίμηνο του 2020. Από τις ΗΠΑ προήλθαν οι περισσότερες από τις μισές επενδύσεις VC παγκοσμίως κατά το β’ τρίμηνο 2020, με επενδύσεις US$ 34.3 δισ. μέσω 2 197 συναλλαγών.

― Σε περιφερειακό επίπεδο, η αμερικανική ήπειρος ήταν στην κορυφή των επενδύσεων VC το β΄ τρίμηνο 2020, καθώς αντλήθηκαν US$ 35.9 δισ. μέσω 2 354 συναλλαγών. Ακολουθεί η Ασία με US$ 16.9 δισ. μέσω 1 011 συναλλαγών και η Ευρώπη με US$ 10.1 δισ. μέσω 1 062 συναλλαγών.

― Οι 5 μεγαλύτερες συναλλαγές του τριμήνου αυτού καταγράφηκαν στις ΗΠΑ και την Κίνα: η καλιφορνέζικη Waymo ($3 δισ.), η MGI Tech (US$ 1 δισ.) με έδρα στη Σεντσέν, η Didi Bike (US$ 1 δισ.) με έδρα στο Χαντζό, η Stripe (US$ 850 εκ.) με έδρα στο Σαν Φρανσίσκο και η Zuoyebang (US$ 750 εκ.) με έδρα στο Πεκίνο.

― Οι χρηματοδοτήσεις VC σε νέο-ιδρυθείσες εταιρείες παγκοσμίως ανήλθαν σε US$ 10.2 δισ. μέσω 2 439 συναλλαγών το πρώτο εξάμηνο του έτους - πολύ χαμηλότερα από τις περσινές χρηματοδοτήσεις ύψους US$ 28.2 δισ. μέσω 7 490 συμφωνιών.

― Η χρηματοδότηση των VC σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν ισχυρή στα μισά του έτους, με περισσότερα από US$ 60 δισ. να έχουν ήδη αντληθεί από 299 funds.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να κρατούν τα ηνία στις επενδύσεις

Oι επενδύσεις VC στην Αμερική παρέμειναν σταθερές το β’ τρίμηνο του 2020 - αγγίζοντας τα US$ 35.6 δισ. με πάνω από 2 354 συναλλαγές. Οι 10 μεγαλύτερες συμφωνίες πραγματοποιήθηκαν όλες στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων US$ 3 δισ. που αντλήθηκαν από την Waymo, US$ 850 εκ. που αντλήθηκαν από την Stripe, US$ 700 εκ. που αντλήθηκαν από την Samsara και US$ 500 εκ. που αντλήθηκαν από την Palantir Technologies.

Οι επενδύσεις στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν σε διάφορους τομείς, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, fintech, γεωργία, ανάπτυξη φαρμάκων, βιοτεχνολογία και λογισμικό εφαρμογών.

Ενώ πολλοί επενδυτές VC στις ΗΠΑ εστίασαν κυρίως στη διαχείριση των άμεσων αναγκών των εταιρειών του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου τους κατά το β’ τρίμηνο του 2020, έδειξαν επίσης ενδιαφέρον και για εταιρείες με ευέλικτα επιχειρηματικά μοντέλα που μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες των καταναλωτών και των επιχειρήσεων εντός της "νέας κανονικότητας" - και πιο συγκεκριμένα για εταιρείες με έμφαση στην παραγωγικότητα B2B, την κυβερνοασφάλεια, τις ψηφιακές υπηρεσίες και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Οι βιοεπιστήμες και οι λύσεις βιοτεχνολογίας προσέλκυσαν σημαντικό ενδιαφέρον από επενδυτές VC στις ΗΠΑ κατά το β’ τρίμηνο 2020, με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα την άντληση US$ 390 εκ. από την Grail, μια εταιρεία που εξειδικεύεται στην ανίχνευση του καρκίνου, και τη συναλλαγή US$ 200 εκ. της Erasca, μιας εταιρείας ανάπτυξης φαρμάκων.

Ενώ οι τομείς αυτοί βρίσκονταν ήδη στο ραντάρ των επενδυτών VC κατά τα πρόσφατα τρίμηνα, η πανδημία έχει επιταχύνει ιδιαίτερα την προσέλκυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στον τομέα της υγείας.

Ενώ οι ΗΠΑ προσέλκυσαν ισχυρές επενδύσεις, άλλες περιοχές σημείωσαν πτώση τόσο στον αριθμό όσο και την αξία των συναλλαγών VC. Η αγορά VC της Λατινικής Αμερικής υπέστη ιδιαίτερο πλήγμα λόγω των γενικευμένων ταξιδιωτικών περιορισμών σε συνδυασμό με την εξάρτησή της από διεθνείς επενδυτές.

Οι επενδύσεις VC στον Καναδά παρέμειναν σχετικά σταθερές σε ιστορική βάση, αν και οι τομείς της βιοτεχνολογίας και τεχνολογιών εκπαίδευσης πέτυχαν να αντλήσουν υψηλή χρηματοδότηση καθώς και στρατηγικές επενδύσεις από την καναδική κυβέρνηση.

Επιτάχυνση των τάσεων digitization στην Ευρώπη

Οι επενδύσεις επιχειρηματικών συμμετοχών παρέμειναν ισχυρές στην Ευρώπη για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, αγγίζοντας τα US$ 10.1 δισ. μέσω 1 062 συναλλαγών. Η παγκόσμια πανδημία μετέβαλλε δραστικά τις συμπεριφορές των καταναλωτών στην Ευρώπη - επιταχύνοντας μια σειρά ψηφιακών τάσεων, όπως τη χρήση διαδικτυακής παραγγελίας φαγητού, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις ανέπαφες πληρωμές και τις ψηφιακές πληρωμές. Αυτό είχε αντίστοιχα ηχηρό αντίκτυπο στην αγορά VC.

Η άντληση κεφαλαίων VC στην Ευρώπη ενισχύθηκε σημαντικά κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με 80 funds να συγκεντρώνουν US$ 8.9 δισ. ως δεσμεύσεις έως την 1η Ιουλίου.

Σε επίπεδο χώρας, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στην κορυφή των συνολικών επενδύσεων VC με πάνω από US$ 3 δισ., με ισχυρές αποδόσεις να καταγράφονται επίσης από τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ισραήλ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έκλεισαν οι 5 από τις 10 κορυφαίες συμφωνίες στην Ευρώπη κατά το τρίμηνο αυτό, μεταξύ των οποίων οι Deliveroo (US$ 575 εκ.), Cazoo (US$ 156.1 εκ.), Checkout.com (US$ 150 εκ.), Starling Bank (US$ 123.1 εκ.) και Freeline (US$ 120 εκ.).

Η δεκάδα συμπληρώνεται με τις N26 (US$ 570 εκ.) και Lilium (US$ 275 εκ.) με έδρα στη Γερμανία, την Arvelle Therapeutics (US$ 207.8 εκ.) με έδρα στην Ελβετία, την ContentSquare (US$ 189.1 εκ.) με έδρα στη Γαλλία και την BioCatch (US$ 145 εκ.) με έδρα στο Ισραήλ.