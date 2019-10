Ξεπουλάνε μαζικά τουρκικές λίρες μετά το tweet του Τραμπ

Σε μαζικές πωλήσεις τουρκικών λιρών προχώρησαν οι επενδυτές ανά τον πλανήτη μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ ότι θα καταστρέψει ολοσχερώς την τουρκική οικονομία.

Λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ της Δευτέρα το δολάριο σημείωνε άλμα 2,1% έναντι του τουρκικού νομίσματος στο 5,8159, ενώ το ευρώ ενισχυόταν 2,2% στο 6,3905.

Το tweet που προκάλεσε πανικό στις αγορές

«Όπως έχω δηλώσει στο παρελθόν με απερίφραστο τρόπο, και απλά επαναλαμβάνω, αν η Τουρκία κάνει κάτι που εγώ, με τη σπουδαία και ανυπέρβλητη σοφία μου, θεωρήσω ότι είναι εκτός ορίων, θα καταστρέψω ολοσχερώς και θα εξολοθρεύσω την Οικονομία της Τουρκίας (Το 'χω ξανακάνει!)», αναφέρει ο ένοικος του Λευκού Οίκου σε ανάρτηση του σε μια προσπάθεια να αμβλύνει τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση του να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από περιοχές της Συρίας, δίνοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων στην Τουρκία.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...

....the captured ISIS fighters and families. The U.S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT!