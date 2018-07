Με στελέχη τραπεζών και επενδυτικών οίκων συναντήθηκε στο Λονδίνο ο Χουλιαράκης

Συναντήσεις με στελέχη τραπεζών και επενδυτικών οίκων είχε στο Λονδίνο ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, από τις 25 ως τις 27 Ιουνίου, στο πλαίσιο της εκεί επίσημης επίσκεψης του πρωθυπουργού. Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Οικονομικών, πρόκειται για τις εξής τράπεζες και επενδυτικούς οίκους:



Bank of America - Merrill Lynch



BlackRock Investment Management Ltd



J.P. Morgan



Morgan Stanley



VR Capital Group



Algebris UK Limited



Amber Capital UK LLP



ARG Asset Management LLP



BA Pension Investment Management Ltd



Contrarian Capital London LLP



Davidson Kempner European Partners LLP



Emso Asset Management Limited



Farallon Capital Europe LLP



Finisterre Capital LLP



FMR Investment Management (UK) Limited



Jupiter Asset Management Limited



LMR Partners LLP



Marshall Wace LLP



Monarch Alternative Capital (Europe) Ltd



Observatory Capital Management LLP



Oceanwood Capital Management LLP



Polygon Global Partners LLP



Schroder Investment Management Ltd



Unigestion (UK) Ltd



Vedra Partners.