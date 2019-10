Με τιμώμενη χώρα την Πολωνία η έκθεση Philoxenia

Τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, τουριστικές startup και τις νέες τάσεις της τουριστικής βιομηχανίας ενσωματώνει η 35η διεθνής έκθεση "Philoxenia" της ΔΕΘ-Helexpo AE, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8-10 Νοεμβρίου, με τιμώμενη χώρα την Πολωνία και με τη συμμετοχή άμεσων εκθετών από 17 χώρες και 210 ξένων hosted buyers.

Παράλληλα με τη Philoxenia διοργανώνεται και η εστιασμένη στην ξενοδοχία, την εστίαση και την καφεστίαση έκθεση "Hotelia", που συγκεντρώνει 166 ξένους hosted buyers και τις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

«Η Philoxenia με συνέπεια και συνέχεια αποτελεί εδώ και 35 χρόνια ουσιαστικό θεμέλιο για το εγχώριο τουριστικό επιχειρείν, συγκεντρώνοντας όλα τα καινοτόμα στοιχεία και τις καινούργιες τάσεις της τουριστικής βιομηχανίας.

Η έκθεση ενσωματώνει πλούσιες παράλληλες εκδηλώσεις με θεματικές παρουσιάσεις, ημερίδες και δράσεις, ενώ στην φετινή διοργάνωση αντιπροσωπεύονται όλοι οι τουριστικοί προορισμοί, καθώς παρούσες είναι και οι 13 Περιφέρειες της χώρας, πολλοί Δήμοι, αλλά και ένα μεγάλο τμήμα του ξενοδοχειακού επιχειρείν.

Η 35η Philoxenia έχει άμεσους εκθέτες από 17 χώρες, για πρώτη φορά εκπροσωπούνται διεθνείς προορισμοί, όπως η Πολωνία και το Νεπάλ, ενώ τιμώμενη χώρα είναι η Πολωνία, τιμώμενος δήμος η Τρίπολη και τιμώμενη περιφέρεια η Θεσσαλία» υπογραμμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας.

Εμφαση δίδεται και στην παρουσίαση της ψηφιακής κατεύθυνσης του τουρισμού στην έκθεση, ενώ start-ups θα συμμετάσχουν στις διοργανώσεις μέσω του project "Digital Greece" και του accelerator (επιταχυντή) "Capsule-T Travel & Hospitality" του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΞΕΕ).

Οι προσκεκλημένοι ξένοι εμπορικοί επισκέπτες της Philoxenia (hosted buyers) είναι συνολικά 210 από 37 χώρες και της Hotelia 166 από 20 χώρες.

Μεταξύ των πολλών παράλληλων εκδηλώσεων της Philoxenia ξεχωρίζει το συνέδριο της, που φέτος θα διερευνήσει το ρόλο που παίζει το «σκοτεινό παρελθόν» ενός τόπου-προορισμού στη δημιουργία ελκυστικών αφηγημάτων και στην τουριστική εκμετάλλευση αυτών (Dark Tourism), κυρίως σε τοπικό επίπεδο, προσκαλώντας αξιόλογους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Hotelia έχει άμεσους ξένους εκθέτες από τρεις χώρες, έμμεσους ξένες εκθέτες από 18 χώρες και απευθύνεται σε ξενοδόχους, αρχιτέκτονες, διακοσμητές, τεχνικές εταιρείες, καθώς και επαγγελματίες από τους χώρους της εστίασης, της καφεστίασης και του τουρισμού. Οι παράλληλες εκδηλώσεις αποτελούν ζωτικό κομμάτι της, αφού περιλαμβάνουν σειρά από επίκαιρα events και καταγράφουν προσέλευση εμπορικών επισκεπτών από τα Βαλκάνια.

Ειδικότερα, στην ενότητα All About Gastronomy θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις: α) Nutritious reservation: κάντε την κράτησή σας σε ένα θρεπτικό ταξίδι στους ελληνικούς θησαυρούς, β) Nutritious Reservations’ bar:

Επιλεγμένα προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, δυναμικοί παραγωγοί, μοναδικές δημιουργίες από ομάδα chef, προγραμματισμένα γεύματα και λεπτομερής παρουσίαση των προϊόντων, συνθέτουν αυτό το θρεπτικό ταξίδι & γ) Nutritious Reservations’ Speeches: Υγεία, διατροφή, αειφορία, «πράσινες πρακτικές», περιβαλλοντικό αποτύπωμα, «πράσινες» πιστοποιήσεις & νομοθεσία, αλλά και wellness ιδέες που μπορούν και θα έπρεπε να ενσωματωθούν στην τουριστική φιλοξενία της νέας εποχής.

Η ενότητα “All About Café” είναι ειδικά αφιερωμένη στην τέχνη της δημιουργίας καφέ. Φέτος θα αποτελείται από τις παρακάτω εξειδικευμένες υποενότητες: α) All About Café - The Workshops, β) All About Café - The Cup Tasting Spot & γ) All About Café - Latte Art ThrowDown competition.

Μέσω τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας (VR) και επαυξημένης πραγματικότητας (AR) θα παρέχεται στους εν δυνάμει επισκέπτες ενός προορισμού μια εμπειρία η οποία καλύπτει όλα τα στάδια του customer journey, πολύ πριν από την άφιξη στο ξενοδοχείο, από τη στιγμή ακόμα που βρίσκονται στο σπίτι τους.

Ο χώρος ο οποίος παρουσιάζεται στην έκθεση αποτελείται από ένα φυσικό δωμάτιο ξενοδοχείου και παράλληλα από έναν αντίστοιχο εικονικό χώρο, ολοκληρώνοντας έτσι την όλη εμπειρία της επίσκεψης.