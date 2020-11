Μίχαλος: Στις επιχειρηματικές κοινότητες Ελλάδας και Κίνας οι ελπίδες ανάκαμψης

«Έχοντας εξασφαλίσει πόρους μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στη στρατηγική αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων. Και μπορεί να το κάνει καλύτερα, σε συνεργασία με αξιόπιστους εταίρους, δημιουργώντας αμοιβαία οφέλη.

»Οι επιχειρηματικές κοινότητες της Ελλάδας και της Κίνας έχουν αποδείξει ότι μπορούν να ανταποκριθούν δημιουργικά σε αυτή την πρόκληση... Είμαι βέβαιος, λοιπόν, ότι θα πρωταγωνιστήσουν στην αξιοποίηση του "ελατηρίου" ανάκαμψης που αναμένουμε στην Ελλάδα, μετά την πανδημία».

Αυτό υπογράμμισε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Κωνσταντίνος Μίχαλος στη διαδικτυακή ημερίδα του ΕΒΕΑ: «Η Ελλάδα ένας αναδυόμενος επενδυτικός προορισμός στην Ευρώπη μετά τον COVID-19» που συνδιοργανώθηκε με το China Chamber of Commerce to the EU (CCCEU) και το Hellenic Trade Council (HETCO).

Όπως επισήμανε ο κ. Μίχαλος, μέχρι στιγμής η χώρα μας δείχνει ικανοποιητικές αντοχές στη διαχείριση της πανδημίας, διατηρώντας καλύτερη επιδημιολογική κατάσταση σε σύγκριση πάντα με άλλες χώρες.

«Σαφώς, η νέα αυτή κρίση -η δεύτερη σε μία δεκαετία- φαίνεται να ανακόπτει πρόσκαιρα την πορεία ανάπτυξης, στην οποία είχε τεθεί η ελληνική οικονομία. Ωστόσο οι προοπτικές και η δυναμική της χώρας παραμένουν ισχυρές» είπε ο ίδιος και αναφέρθηκε στην πορεία των ελληνικών ομολόγων αλλά και σε πρόσφατη έρευνα της Ernst & Young, που εμφανίζει τη χώρα μας να κατέχει σήμερα ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη, ως προς την ελκυστικότητά της για ξένες επενδύσεις.

«Μόνο στη διάρκεια του 2020 και μάλιστα εν μέσω της πανδημίας, έχουν ανακοινωθεί μια σειρά από μεγάλες επενδύσεις και projects που επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στο ραντάρ της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας» σημείωσε ο κ. Μίχαλος και πρόσθεσε την εκτίμησή του ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον δημιουργούνται σημαντικές προοπτικές για κινεζικές επενδύσεις στη χώρα.

Μέχρι τώρα, τομείς όπως αυτοί της ναυτιλίας και των ναυπηγοεπισκευών, των μεταφορών, του εμπορίου, του τουρισμού και του πολιτισμού, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο γόνιμων συνεργασιών, όπως είπε και συνέχισε ότι σε αυτούς, αλλά και σε μια σειρά από αναδυόμενους τομείς, έχουμε τώρα τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε νέες ευκαιρίες.

Η ναυτιλία, οι υποδομές και οι υπηρεσίες μεταφορών -με έμφαση στους λιμένες και τα σιδηροδρομικά δίκτυα- η εφοδιαστική αλυσίδα και η διακίνηση φορτίων συνεχίζουν να παρέχουν πρόσφορο έδαφος για νέες επενδύσεις και επιχειρηματικές συνεργασίες.

Υπάρχει, παράλληλα, ο τομέας της ενέργειας με έμφαση στις ανανεώσιμες και τις εναλλακτικές πηγές, όπως, για παράδειγμα, η παραγωγή ενέργειας από απόβλητα.

Υπάρχει ο τομέας των κατασκευών και των μεταλλευμάτων, στον οποίο η χώρα μας διαθέτει ένα εξαιρετικό δυναμικό εξωστρεφών επιχειρήσεων.

Σημαντικές ευκαιρίες παρουσιάζει και ο αγροτοδιατροφικός τομέας, στον οποίο η Ελλάδα επίσης διαθέτει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς αυξάνεται διαρκώς η ζήτηση για ποιοτικά, υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντα.

Ο τουρισμός επίσης παραμένει ένας τομέας στον οποίο η Ελλάδα υπερέχει συγκριτικά.

Η υλοποίηση εμβληματικών επενδύσεων, όπως αυτή που ξεκίνησε στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, το σχέδιο αναβάθμισης της Αθηναϊκής Ριβιέρας, αλλά και μια σειρά από project αποκρατικοποιήσεων σε τουριστικές περιοχές της χώρας, δημιουργούν νέες ευκαιρίες για στρατηγικές συνεργασίες και μεγάλης κλίμακας επενδύσεις, όπως υπογράμμισε προσθέτοντας ότι ένας τομέας που αναπτύσσεται σήμερα ταχύτατα στην Ελλάδα είναι αυτός της τεχνολογίας.