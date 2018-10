Ωριμάζουν οι συνθήκες να έλθουν κινεζικές τράπεζες στην Ελλάδα

Ώριμο είναι το ενδιαφέρον δραστηριοποίησης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Κίνας στην Ελλάδα.



Αυτό γνωστοποίησε η νέα πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Αθήνα, Zhang Qiyue, στη συνάντηση που είχε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννη Δραγασάκη.



Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου, τόσο ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, όσο και η πρέσβης επιβεβαίωσαν τη στρατηγικού χαρακτήρα σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κίνα και επανέλαβαν τη δέσμευση των ηγεσιών των δύο χωρών για στενή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα.



Ο κ. Δραγασάκης επισήμανε ότι η έξοδος από το Πρόγραμμα και η ανάκτηση αυξημένων βαθμών ελευθερίας στο σχεδιασμό πολιτικής, σηματοδοτούν μια νέα φάση για την Ελλάδα, φάση προσδοκιών και σκληρής προσπάθειας για την ικανοποίησή τους, με στόχο την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την αναβάθμιση του περιφερειακού, ευρωπαϊκού και διεθνούς ρόλου της χώρας.



Η κυρία Zhang παρατήρησε με ικανοποίηση ότι οι συνθήκες στην οικονομία βελτιώνονται και διανοίγονται νέες προοπτικές για τη χώρα.



Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης παρουσίασε στην πρέσβη την «Ολιστική Αναπτυξιακή Στρατηγική», υπογραμμίζοντας ότι από αυτή προκύπτουν πολλά πεδία ελληνοκινεζικών συνεργασιών, στο πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας στην πρωτοβουλία για το «Δρόμο του Μεταξιού του 21ου αιώνα» (One Belt One Road).



Στην κατεύθυνση αυτή επισήμανε το ζωηρό ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, τονίζοντας ότι η μέχρι τώρα εμπειρία κινεζικών επενδύσεων στη Ελλάδα είναι αμοιβαία επωφελής. Μάλιστα, σημείωσε ότι σε ένα εύρος τομέων, μεταξύ των οποίων οι υποδομές, οι μεταφορές, η ενέργεια και οι τηλεπικοινωνίες, αναδεικνύονται σημαντικές προοπτικές νέων επενδυτικών κινήσεων.



Η πρέσβης υπογράμμισε τη σημασία της επένδυσης της COSCO στην Ελλάδα, κάνοντας αναφορά στο στόχο ο Πειραιάς να καταστεί σύντομα το πρώτο λιμάνι στη Μεσόγειο, δημιουργώντας, μεταξύ άλλων, συνδυαστικά με την αυξανόμενη κινεζική τουριστική κίνηση, συνθήκες μεγαλύτερης διείσδυσης των ελληνικών προϊόντων στην Κίνα.



Παράλληλα, δήλωσε ότι η επένδυση στον Πειραιά υπήρξε καταλύτης για το ολοένα αυξανόμενο κινεζικό επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, που ως σήμερα έχει μεταφραστεί σε συγκεκριμένες επενδύσεις, οι οποίες αναμένεται να πυκνώσουν.



Ο κ. Δραγασάκης ενημέρωσε την πρέσβη ότι εντός του έτους επίκειται η συγκρότηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας, ενώ παράλληλα ανέπτυξε τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από την ελληνική κυβέρνηση στο επίπεδο της ρευστότητας και της χρηματοδότησης της οικονομίας.



Επιπρόσθετα, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης εξέφρασε την ικανοποίηση της χώρας μας για την ολοκλήρωση εντός του 2018 των διαδικασιών συμμετοχής της στην Asian Infrastructure Investment Bank, ζητώντας από την Κίνα τη στήριξή της για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη New Development Bank των BRICS. Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Zhang πληροφόρησε την ελληνική πλευρά για το ώριμο ενδιαφέρον δραστηριοποίησης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Κίνας στην Ελλάδα.



Στο τέλος της συνάντησης αποφασίστηκε η συγκρότηση Ομάδας Εργασίας ανάμεσα σε στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της πρεσβείας της Κίνας στην Αθήνα, με σκοπό την απευθείας συνεργασία και την επιτάχυνση στην προώθηση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος.



Από την πλευρά της, η πρέσβης της Κίνας προσκάλεσε τον κ. Δραγασάκη στο Πεκίνο στο πλαίσιο και της επικείμενης αναθεώρησης του Τριετούς Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Κίνας - NDRC.Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ηλίας Ξανθάκος, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος του Enterprise Greece, Γρηγόρης Στεργιούλης.