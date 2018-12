Πιθανές και νέες αυξήσεις των επιτοκίων από την FED

Ο πρόεδρος της Federal Reserve Bank of New York, John Williams δήλωσε σήμερα ότι οι ισχυρές προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν σε νέες αυξήσεις των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα.



Η Fed έχει πετύχει τους στόχους της για την απασχόληση και τον πληθωρισμό και δεν υπάρχει κανένας λόγος σήμερα να περιμένουμε ότι αυτή η ισχυρή πορεία θα αλλάξει, δήλωσε ο Williams σε εκδήλωση στη New York Fed.



Σε αυτό το περιβάλλον κάποιες "νέες και σταδιακές αυξήσεις" των επιτοκίων αναμένεται να χρειαστούν, πρόσθεσε.



Ο κεντρικός τραπεζίτης σημείωσε παράλληλα ότι περιμένει η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας να φτάσει το 3% αυτό το έτος και το 2,5% το επόμενο, ενώ για τον πληθωρισμό εκτίμησε ότι ενδεχομένως να ξεπεράσει ελαφρώς τον επίσημο στόχο του 2%.



Η Fed έχει ήδη αυξήσει φέτος τρεις φορές τα αμερικανικά επιτόκια, οδηγώντας τα στο 2% με 2,25%, και αναμένεται να πραγματοποιήσει άλλη μια αύξηση στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Για το επόμενο έτος οι αναλυτές περιμένουν άλλες δύο ή τρεις αυξήσεις.