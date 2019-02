Ρεκόρ συμμετοχής Ελλήνων εκθετών και επισκεπτών στη διεθνή έκθεση imm cologne 2019

Η χρονιά ξεκίνησε δυναμικά για το ελληνικό έπιπλο και design με τη συμμετοχή δέκα ελληνικών εταιρειών του κλάδου στη διεθνή έκθεση επίπλωσης imm cologne 2019, που πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 20 Ιανουαρίου 2019 στην Κολωνία.

Οι Έλληνες εκθέτες είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις προτάσεις τους σε περισσότερους από 150.000 επισκέπτες από 145 χώρες, ενώ αύξηση 31% παρουσίασε και ο αριθμός των επισκεπτών από την Ελλάδα, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στη σχετική λίστα, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία της συγκεκριμένης έκθεσης για τη χώρα.

Από την Ελλάδα συμμετείχαν οι εταιρείες FISH Communications Ltd. Interiors from Greece, GYLLOS IKE Construction & Furniture Trade, Join-Ai Tzitzis Ike, Kitwood Furniture Industry Co., LAIC Sarris Bros & Co., MEXIL Ltd., NIKOLIDAKIS GROUP S.A., Papadatos S.A., POUFOMANIA M.IKE και SET SA.

Η έκθεση θα ανοίξει ξανά τις πύλες της από τις 13 έως τις 19 Ιανουαρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, για το πλήρες πρόγραμμα της έκθεσης, καθώς και για τη συμμετοχή στην επόμενη έκθεση, κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού της Κολωνίας στην Ελλάδα.