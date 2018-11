Σε χαμηλό 16 μηνών το ευρώ λόγω Ιταλίας

Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 μηνών διαμορφώθηκε το ευρώ, καθώς η Κομισιόν μοιάζει έτοιμη να κλιμακώσει τη δημοσιονομική διαμάχη με την Ιταλία.



Στο μεταξύ, και η στερλίνα υποχωρεί καθώς εντείνονται οι πιέσεις στη Βρετανίδα πρωθυπουργό Theresa May να εγκαταλείψει την πρότασή της για το Brexit ή να ηττηθεί στο κοινοβούλιο.



Το ευρώ και η στερλίνα έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 4% φέτος έναντι του δολαρίου καθώς η ιταλική πολιτική αναταραχή, η μη επίτευξη –ακόμη- συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Βρετανίας για το "διαζύγιο" και η διευκολυντική νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, περιορίζουν τη διάθεση για νομίσματα.



Το ευρώ υποχωρεί 0,7% στα 1,1259 δολάρια έναντι του αμερικανικού νομίσματος, που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2017, ενώ η στερλίνα υποχωρεί 0,8% στα 1,2865 δολάρια.



Στην Ιταλία, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Matteo Salvini δήλωσε χθες ότι η κυβέρνησή του θα μπορούσε να μπλοκάρει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον προϋπολογισμό και άλλες πολιτικές, εάν οι εταίροι της ΕΕ συνεχίσουν να δείχνουν ασέβεια στους συμπατριώτες του.



Στο Λονδίνο το υπουργικό συμβούλιο της May αναμενόταν να συναντηθεί σήμερα για να εγκρίνει τα σχέδια της May, αλλά αργά το βράδυ της Κυριακής δεν υπήρχε καμία ένδειξη για περαιτέρω πρόοδο, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.