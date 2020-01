ΣΕΠΕΕ: Η ευρωπαϊκή βιομηχανία μόδας θα χρειαστεί 400.000 εργαζομένους ώς το 2030

Την εκτίμηση ότι οι κλάδοι της μόδας στην Ευρώπη θα χρειαστούν ώς το 2030 περίπου 400.000 νέους επαγγελματίες, διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισημαίνοντας ότι είναι κρίσιμο τόσο να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας, όσο και να κινητοποιηθεί η νέα γενιά ώστε να αποκτήσει τα απαιτούμενα προσόντα και γνώσεις, όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος (ΣΕΠΕΕ).

Οι κλάδοι της μόδας στην Ευρώπη απασχολούν πάνω από 2 εκατ. ανθρώπους και εκτιμάται πως έχουν ιδιαίτερη σημασία για την οικονομική και κοινωνική ισορροπία πολλών περιοχών και περιφερειών.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε με αφορμή την καμπάνια "Open Your Mind", που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, με βασικό στόχο να προσελκύσει νέους κάτω των 30 ετών για να εκπαιδευτούν και να δουλέψουν σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, όπως αυτοί της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, του δέρματος και της υπόδησης.

Η καμπάνια ανήκει στο έργο "Blueprint for sectoral cooperation on skills: showcasing careers in the textile/clothing/leather/footwear sector" και έχει αυτόν ακριβώς το στόχο: να προσκαλέσει, κυρίως τους νέους ανθρώπους, να αναζητήσουν θέσεις εργασίας χωρίς προκαταλήψεις και να εξετάζουν ευκαιρίες σε άλλους τομείς.

O κλάδος δεν δελεάζει τους εργαζόμενους 14-30 ετών, με αποτέλεσμα την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού

«Η αλλαγή της αντίληψης των νέων για αυτούς τους κλάδους είναι σημαντική για την ανανέωση των επιχειρήσεων, και των επιχειρηματικών τομέων, που μπορεί να βασίζονται σε "νέο αίμα" για να διατηρήσουν το υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας.

Σε πολλές χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, οι κλάδοι κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, δέρματος και υπόδησης αποτελούν τομείς με μεγάλη παράδοση και συμβολή στην οικονομία. Παρόλα αυτά δεν φαίνεται να κινούν το ενδιαφέρον στους ανθρώπους των ηλικιών 14 έως 30 ετών, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω των περιορισμένων ανθρωπίνων πόρων.

Με στόχο το κοινό αυτών των ηλικιών θα οργανωθούν επισκέψεις, συναντήσεις και ημέρες ανοικτών εκδηλώσεων σε σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εταιρείες και οργανισμούς των συγκεκριμένων κλάδων , στις οποίες ειδικοί στα αντικείμενα θα μοιραστούν εμπειρίες σχετικά με τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις των ενδιαφερόμενων» υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του ΣΕΠΕΕ, ο οποίος επισημαίνει την ανάγκη διατήρησης της Ευρωπαϊκής κληρονομιάς: «Οι ρίζες της μόδας ανήκουν στην Ευρώπη, και αυτή είναι μια κληρονομιά που δεν πρέπει χάσουμε».

Τζίρος 200 δισ. ευρώ ετησίως στην Ευρώπη

Κατά τον ΣΕΠΕΕ, οι βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, δέρματος και υπόδησης είναι στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη, καθώς αντιπροσωπεύουν κύκλο εργασιών τάξης των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως και απασχολούν 2,2 εκατομμύρια εργαζόμενους (66% γυναίκες ) σε 225.000 επιχειρήσεις. Σε χώρες όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ρουμανία, η Πολωνία και η Ελλάδα, οι βιομηχανίες αυτές διαδραματίζουν μεγάλο ρόλο και στις εξαγωγές.

«Για τους νέους, μια καριέρα σε αυτούς τους τομείς δεν προσφέρει μόνο μια εργασία δημιουργική, αλλά και τη δυνατότητα να συμβάλλουν σε έναν καθαρότερο πλανήτη και στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων. Για παράδειγμα, οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς καινοτομίας σχεδιασμού, παραγωγής, προώθησης και εμπορίας των προϊόντων ένδυσης και υπόδησης έχουν δημιουργήσει νέα επαγγελματικά προφίλ, πολλά εκ των οποίων απαιτούν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης, κάνοντάς τα ελκυστικά για νέους πτυχιούχους» επισημαίνει ο ΣΕΠΕΕ.

Επιπλέον, προσθέτει, η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει ευκαιρίες σπουδών στο εξωτερικό, συγκεκριμένα μέσω του πρόγραμμα Erasmus, με προοπτική για την ανάπτυξη παγκόσμιας καριέρας.