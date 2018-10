ΣΕΤΕ: Νέες τεχνολογίες και city branding στο πλευρό του τουρισμού

Έμφαση στις παγκόσμιες εξελίξεις στο χώρο του τουρισμού και της καινοτομίας, αλλά και στην αναβάθμιση του ελληνικού προϊόντος με τη χρήση νέων τεχνολογιών, branding και στρατηγικής επικοινωνίας δίνει στο φετινό ετήσιο συνέδριό του ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.



Το συνέδριο, με τίτλο «Tourism in Transition: #someTHINKdifferent», διοργανώνεται στις 16 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο Hilton Αθηνών.



Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου του ΣΕΤΕ, η έναρξη του συνεδρίου θα γίνει με τις ομιλίες του προέδρου του συνδέσμου Γιάννη Ρέτσου και της υπουργού Τουρισμού, Ελενας Κουντουρά.



Θα ακολουθήσει η εισαγωγική τοποθέτηση του Paul Papadimitriou, ιδρυτή της Intelligencr, ερευνητή καινοτομίας και ειδικό στις στρατηγικές του μέλλοντος, αλλά και η κεντρική ομιλία από τον Martin Boisen, Συνιδρυτή και Αντιπρόεδρο του The International Place Branding Association.



Το συνέδριο θα συνεχιστεί με panels στα οποία θα συμμετέχουν Ελληνες και ξένοι ομιλητές. Η Geerte Udo, Διευθύντρια Στρατηγικής Μάρκετινγκ στον Οργανισμό Amsterdam Marketing από το 2013 και υπεύθυνη της διεθνώς αναγνωρισμένης καμπάνιας «I Amsterdam» μαζί με τη Signe Jungersted, Διευθύντρια Ανάπτυξης του Wonderful Copenhagen θα μιλήσουν για marketing και branding πόλεων.



Τη σκυτάλη θα πάρουν η Συνιδρύτρια και Πρόεδρος της Nannuka, Λέλα Δρίτσα, ο CEO της Exclusiv, Μπάμπης Κουρτζής, ο Ιδρυτής της Welcome, Αλέξανδρος Τρίμης και ο Αγαμέμνων Παπάζογλου, Συνιδρυτής του MyJobNow.