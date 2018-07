Στη ΔΕΠΑ έναντι 150 εκατ. ευρώ η συμμετοχή της Shell στις ΕΠΑ Αττικής και ΕΔΑ Αττικής

Υπεγράφη σήμερα στα γραφεία της ΔΕΠΑ, η Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών μεταξύ Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου ΑΕ (ΔΕΠΑ) και της Attiki Gas B. V. (Attiki Gas) (οποία είναι θυγατρική 100% της Shell Gas B.V. , μία εταιρεία του Royal Dutch Shell Group of Companies) για την πώληση και μεταβίβαση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΠΑ Αττικής) και ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΑ Αττικής).



Το τίμημα εξαγοράς της ΕΠΑ Αττικής είναι 39 εκατ. ευρώ και το τίμημα εξαγοράς για την ΕΔΑ Αττικής είναι 111 εκατ. ευρώ.



Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση λήψεως των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.



Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η ΔΕΠΑ θα είναι ο μοναδικός μέτοχος στην ΕΠΑ Αττικής και στην ΕΔΑ Αττικής.



Η συμφωνία πραγματοποιείται στο πλαίσιο αναμόρφωσης της θέσης της ΔΕΠΑ στη λιανική αγορά ενέργειας.



Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι της ΔΕΠΑ σε σχέση με τη συναλλαγή ήταν οι Rothschild και Alpha Bank και Νομικοί Σύμβουλοι οι δικηγορικές εταιρίες "Λαμπαδάριος & Συνεργάτες" και "Κουταλίδης". Γνώμη για το δίκαιο και εύλογο της συναλλαγής δόθηκε από την Eurobank.

Τη Σύμβαση υπέγραψε ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑ, Βελισσάριος Δότσης ο οποίος δήλωσε τα ακόλουθα:



«Η σημερινή συμφωνία αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη τόσο για τη ΔΕΠΑ όσο και για τον ενεργειακό τομέα της χώρας. Μετά την πώληση του 51% του μετοχικού της κεφαλαίου στην εταιρεία ZeniΘ, η ΔΕΠΑ προχωρά στην εξαγορά του 49% της Shell στις εταιρείες ΕΠΑ Αττικής και ΕΔΑ Αττικής έχοντας πλέον τον πλήρη έλεγχο, ενώ παραμένει μοναδικός μέτοχος της ΔΕΔΑ (Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε.) καθώς και μέτοχος του 51% της ΕΔΑ ΘΕΣΣ (ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας).



Η ΔΕΠΑ είναι η εταιρεία που άλλαξε τον ενεργειακό χάρτη της χώρας εισάγοντας το φυσικό αέριο και δημιουργώντας τις απαραίτητες υποδομές ώστε το φυσικό αέριο να γίνει μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας με τη μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.



Η σημερινή συμφωνία είναι στρατηγικής σημασίας για τη ΔΕΠΑ και αποτελεί το ορόσημο για τη μετάβαση της στη νέα εποχή.



Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι με τη σημερινή συμφωνία, και με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η ΔΕΠΑ θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αναδιαμόρφωση του ενεργειακού τομέα, προς όφελος της εταιρείας, των μετόχων, των καταναλωτών και της εθνικής μας οικονομίας».