Στον ψηφιακό τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων προσαρμόστηκαν οι Έλληνες καταναλωτές, σύμφωνα με έρευνα

Οι πολλαπλές επιπτώσεις της πανδημίας στην συμπεριφορά των καταναλωτών αναδεικνύονται σε έρευνα που δημοσίευσε το Παγκόσμιο Κέντρο Αριστείας Πελατών (Global Customer Center of Excellence) της KPMG International. Η Ελλάδα συμμετείχε σε αυτήν την παγκόσμια έρευνα για πρώτη φορά, η οποία διεξήχθη παράλληλα σε 16 χώρες σε δείγμα 18.567 καταναλωτών.

Τα ευρήματα της έρευνας "Me, My life, My Wallet" αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν την προσέγγισή τους ώστε να ικανοποιήσουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών τους εκεί που είναι σήμερα αλλά και εκεί που θα βρίσκονται στο μέλλον.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι Έλληνες καταναλωτές άλλαξαν και προσαρμόστηκαν στον ψηφιακό τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων, στις νέες μεθόδους click away, click n'collect, σε νέο τρόπο εργασίας και μάθησης. Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας, απόρροιας του Lock down, είναι ότι οι καταναλωτές κατά:

- Ποσοστό 85% θεωρούν ότι ο τρόπος και η ευκολία παράδοσης των προϊόντων, όταν η αγορά γίνεται ηλεκτρονικά, παίζει καθοριστικό ρόλο στην εμπειρία τους

- 80% θεωρούν ότι η προσωποποιημένη πληροφόρηση ενισχύει την πιστότητα και ενδυναμώνει τη σχέση με την εταιρεία καθώς πλέον δε γίνεται με φυσικό τρόπο

- 70% δοκίμασαν νέα προϊόντα κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, και ειδικότερα προϊόντα και υπηρεσίες που προωθούν την υγεία και την ευεξία

- 90% εκτιμούν τις εταιρείες οι οποίες προάγουν την εταιρική υπευθυνότητα και των οποίων οι ενέργειες ευθυγραμμίζονται με τις δικές τους πεποιθήσεις και αξίες

Σε παγκόσμιο επίπεδο τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν τα παρακάτω:

- Ποσοστό 36% των καταναλωτών επιθυμούν από τις εταιρείες να περιορίσουν - επιλύσουν τα προβλήματα/ καθυστερήσεις που σχετίζονται με την παράδοση προϊόντων

- 49% των καταναλωτών έχουν περιορίσει τις αγορές (έναντι αποταμίευσης) λόγω της αβεβαιότητας και της αναστολής εργασίας που ισχύει σε πολλές χώρες

- 80% των καταναλωτών προτιμούν να αγοράζουν από εταιρείες των οποίων οι δράσεις συμπίπτουν με τις απόψεις και τις αξίες τους

- 90% των καταναλωτών είναι πρόθυμοι να αγοράσουν ακριβότερα το ίδιο προϊόν από εταιρείες που συνεισφέρουν στην κοινωνία

- 55% των καταναλωτών θέτουν την προστασία των δεδομένων τους σημαντική προτεραιότητα, με 47% να περιμένουν ότι οι εταιρείες δεν θα χρησιμοποιήσουν - διαμοιράσουν τα δεδομένα τους με τρίτους

- 44% ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν περισσότερες (και διαφορετικές) τεχνολογίες όπως εφαρμογές κινητών ή ψηφιακούς βοηθούς (φωνητικά ελεγχόμενες συσκευές), σε σύγκριση με την προ-COVID-19 περίοδο.