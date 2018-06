«Το επενδυτικό ενδιαφέρον διευρύνεται σε τομείς πέρα από τους παραδοσιακούς κλάδους»

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξης Χαρίτσης μιλώντας σε εκδήλωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών με θέμα: «Η αξία της εταιρικής διακυβέρνησης »,τόνισε ότι στις επαφές του με Αμερικανούς και διεθνείς επενδυτές στις ΗΠΑ διαπίστωσε την ενίσχυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, το οποίο διευρύνεται σε τομείς πέρα από τους παραδοσιακούς κλάδους. Ο κ. Χαρίτσης επισήμανε ότι το Greek Investment Road Show 2018 συνέπεσε με την σημαντική απόφαση του Eurogroup για το ελληνικό χρέος και την επικείμενη έξοδο της χώρας από τα μνημόνια και ότι οι συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω από τις προτεραιότητες της επόμενης μέρας για την ελληνική οικονομία. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στη διεθνή αναγνώριση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και συνανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.



Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής του Harvard Business School Γεώργιος Σεραφείμ ο οποίος ανέπτυξε την αξία της εταιρικής διακυβέρνησης η βελτίωση της οποίας μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, υψηλότερη αποτίμηση και καλύτερη εταιρική απόδοση.



Ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Χαντζηνικολάου, στην έναρξη της εκδήλωσης επεσήμανε ότι: «το Χρηματιστήριο, ως ο πυρήνας της χρηματιστηριακής αγοράς, μπορεί και πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση της κεφαλαιαγοράς. Η προώθηση ενός ισχυρού συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης είναι προϋπόθεση για την προσέλκυση νέων επενδυτών - Ελλήνων και ξένων - με θετικές επιδράσεις τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην οικονομία της χώρας μας».



Ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτης Λαζαρίδης επεσήμανε ότι «το Χρηματιστήριο συμβάλλει δυναμικά στην υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας σε κάθε φάση του κύκλου της. Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει διαχρονικά, προσπαθεί ώστε η ενσωμάτωση και η αξιοποίηση στην Ελλάδα των διεθνών εξελίξεων στον τρόπο λειτουργίας της παγκόσμιας κεφαλαιαγοράς, να είναι ταχύτατη και να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στις αναπτυξιακές προοπτικές των Ελληνικών επιχειρήσεων».



Η εκδήλωση περιλάμβανε και την απονομή βραβείων με στόχο την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της Κεφαλαιαγοράς στα Μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών με βάση τη συναλλακτική τους δραστηριότητα στην Αγορά Μετοχών, την Αγορά Παραγώγων, την Αγορά Ομολόγων και το Δίκτυο XNet. Παράλληλα, βραβεύθηκαν τα κορυφαία Τμημάτων Ανάλυσης Μελών, με βάση τα αποτελέσματα της κατηγορίας «Greek Research» της EXTEL για το 2018 καθώς και τα κορυφαία Τμήματα Investor Relations των Εισηγμένων Εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.



Απονεμήθηκαν ανά κατηγορία τα εξής βραβεία:



Best Member in Stock Market (ATHEX/FEAS), 2017



1ο βραβείο - EUROBANK EQUITIES ΑΕΠΕΥ



2ο βραβείο - ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.



3ο βραβείο - EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.







Best Member in Fixed Income (ATHEX/FEAS), 2017



1ο βραβείο - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.



2ο βραβείο - ΑΛΦΑ FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.



3ο βραβείο - ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.







Best Member in Derivatives Market (ATHEX/FEAS), 2017



1ο βραβείο - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.



2ο βραβείο - ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.



3ο βραβείο - EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.







Highest Turnover in XNET Network, 2017



1ο βραβείο - MEGA EQUITY SECURITIES & FINANCIAL SERVICES PUBLIC LTD



2ο βραβείο - ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.



3ο βραβείο - THE CYPRUS INVESTMENT & SECURITIES CORPORATION LTD







ATHEX Members, Best Country Research Team, 2018



1ο βραβείο - EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.



2ο βραβείο - ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.



3ο βραβείο - ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.







ATHEX Listed Companies, Best IR Team, 2017



1ο βραβείο - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ



2ο βραβείο - Ο.Π.Α.Π.



3ο βραβείο - ΤΙΤΑΝ