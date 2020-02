Το τραπεζικό σύστημα στο επίκεντρο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών

Οι ελληνικές τράπεζες κατάφεραν να επιβιώσουν από τα προβλήματα των προηγούμενων ετών με συντονισμένες κινήσεις, αναδιαρθρώσεις και αυξήσεις κεφαλαίου και πλέον ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα, θέμα που θα απασχολήσει εκτενώς τα πάνελ του 5oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 5 έως την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020, στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών και το ξενοδοχείο Αμαλία.

Μεταξύ των συμμετεχόντων στο φόρουμ είναι ο Klaus Regling, οικονομολόγος και επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, του θεσμού που εξαγόρασε μεγάλο μέρος των ελληνικών δανείων.

Ταυτόχρονα, ο ESM έδωσε πρόσφατα το «πράσινο φως» για την πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ενός βήματος που συνέβαλε σε μια θετικότερη εικόνα της Ελλάδας στις αγορές, γεγονός που αντανακλάται και στα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων, που αυτή τη στιγμή κινούνται σε ιστορικά χαμηλά.

Οι ομιλητές στον τομέα αυτό θα συζητήσουν επίσης για τις επόμενες κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τους τρόπους με τους οποίους στηρίζει την οικονομία της Ευρωζώνης.

Σημαντική θέση θα έχει και το θέμα της πιθανής ένταξης της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, ενώ παρούσα θα είναι η Elke Koenig, επικεφαλής του Single Resolution Board, αλλά και ο Andrea Enria, επικεφαλής του Supervisory Board της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Στο φόρουμ των Δελφών θα δώσουν το παρών επίσης οι επικεφαλής των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών:

-Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς

-Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας

-Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank

-Βασίλης Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank

Παράλληλα, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών θα φιλοξενήσει ως ομιλητή φέτος τον Δημήτρη Κυπαρίσση, Διευθύνοντα Σύμβουλο της νέας τράπεζας, Optima Bank, τους εκπροσώπους σημαντικών funds, σημαντικούς διαχειριστές κεφαλαίων, αλλά και εκπροσώπους των εταιρειών που αγοράζουν τα «κόκκινα δάνεια» των τραπεζών, ένα κομβικό πρόγραμμα για την εξυγίανση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, που θα κάνει το επόμενο βήμα για τη χρηματοδότηση των εταιρειών στο ξεκίνημα μιας νέας δεκαετίας.

Στους Δελφούς θα βρίσκονται ακόμα οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι του τραπεζικού συστήματος, καθώς και εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας, αρμόδιοι για τραπεζικά θέματα, όπως ο Γιώργος Ζαββός, υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα τραπεζών.

Επίσης, ο Martin Czurda, Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στόχος του οποίου είναι η σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στο νέο περιβάλλον που δείχνει να διαμορφώνεται η ελληνική οικονομία. Ενώ μεταξύ των συμμετεχόντων στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών θα είναι ο Juan Lobato, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Ebury, καθώς και ο Tony Mclaughlin, από τον τομέα των Emerging Payments and Business Development του κολοσσιαίου τραπεζικού ομίλου, της Citi.

Το πρόγραμμα και το περιεχόμενο του Φόρουμ είναι αποτέλεσμα πολύμηνων διεργασιών σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς ως Συμβούλους Προγράμματος μεταξύ των οποίων η World Bank, η European Bank for Reconstruction and Development, η European Investment Bank, το Chatham House, το Wilson Center, το European Network of Political Foundations, το Global Federation of Competitiveness Councils, το Cass Business School, το Hellenic Observatory και το Imperial College London, ενώ διεθνείς οργανισμοί με παρουσία στην Ελλάδα που συνεργάστηκαν είναι: Association of Certified Fraud Examiners, CFA Institute, Endeavor, Entrepreneurs’ Organization, Hanns Seidel Foundation, European Commission-Representation in Greece, International Chamber of Commerce, και Konrad Adenauer Stiftung. Programming partners από την Ελλάδα είναι η Ακαδημία Αθηνών, το Athens Democracy Forum, το Deree – The American College, η διαΝΕΟσις, το ΔΙΚΤΥΟ, η ΕΑΣΕ, το Economia Publishing, το ΕΛΙΑΜΕΠ, το ΕΝΑ, η ΕΣΤΙΑ Άγιος Νικόλαος, το Ίδρυμα Λασκαρίδη, ο ΣΦΕΕ, το ΙΔΙΣ, το MIT Enterprise Forum Greece και το YES Forum.