Τον Οκτώβριο το Athens Democracy Forum

Το Athens Democracy Forum θα λάβει χώρα 9-11 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Το Forum θα συγκεντρώσει καταξιωμένους δημοσιογράφους των The New York Times και κορυφαίους επιχειρηματίες, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες, προκειμένου να συζητήσουν την κατάσταση της δημοκρατίας και ποιες ενέργειες είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων προκλήσεων.

Από φέτος, το Forum οργανώνεται από το Democracy and Culture Foundation, έναν ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό οργανισμό, σε συνεργασία με τους The New York Times που εξακολουθούν να επιμελούνται το πρόγραμμα και τους προσκεκλημένους ομιλητές, ενώ θα δημοσιεύουν ειδικά άρθρα αναφορικά με τα θέματα προς συζήτηση.

Το Athens Democracy Forum 2019 πραγματοποιείται για 7η συνεχή χρονιά υπό την αιγίδα της Α.Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, σε συνεργασία με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημοκρατία (United National Democracy Fund), τον Δήμο Αθηναίων και την Καθημερινή.

Την εκδήλωση θα παρουσιάσει και πάλι ο New York Times Op-Ed columnist, Roger Cohen, ενώ το Πρόγραμμα επιμελείται Μέλος του Editorial Board των The New York Times, Serge Schmemann. Τις θεματικές ενότητες θα συντονίσουν οι συνεργάτες των New York Times: Liz Alderman, Chief European Business Correspondent; Steven Erlanger, International Op-Ed Editor και Max Strasser, International Op-Ed Editor.

Μεταξύ των επιβεβαιωμένων ανταποκριτών περιλαμβάνονται:

• Προκόπης Παυλόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

• Michael Higgins, Πρόεδρος της Ιρλανδίας

• Juan Manuel Santos, Πρώην Πρόεδρος της Κολομβίας και Κάτοχος Νόμπελ Ειρήνης 2016

• Laura Chinchilla, Πρώην Πρόεδρος της Κόστα Ρίκα

• Margrethe Vestager, Επίτροπος Ανταγωνισμού της Ε.Ε.

• Stephen Dunbar-Johnson Πρόεδρος, International, The New York Times

• Bernard-Henri Lévy, Φιλόσοφος, Σκηνοθέτης και Ακτιβιστής

• Kassem Eid, Ακτιβιστής υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Συγγραφέας

• Jayathma Wickramanayake, Ειδική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για θέματα νεολαίας

• Margot Wallström, Υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας

Στο Athens Democracy Forum παρίστανται περισσότεροι από 400 διεθνείς εκπρόσωποι, οι οποίοι προέρχονται από περισσότερες από 30 χώρες. Οι εκπρόσωποι παρακολουθούν ένα πρόγραμμα που βρίθει πολιτιστικών εκδηλώσεων και δυνατοτήτων δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων μιας υποδοχής καλωσορίσματος στο Μουσείο της Ακρόπολης, μιας διαδραστικής συζήτησης με καταξιωμένους δημοσιογράφους των New York Times, κοινωνικών εκδηλώσεων, πολιτιστικών περιηγήσεων, και εις βάθος συζητήσεις προς εύρεση λύσεων για τέσσερις από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών.

Ο στόχος του Athens Democracy Forum 2019 είναι να εξερευνήσει τις δυνάμεις των εναλλακτικών μοντέλων διακυβέρνησης και τρόπους αντιμετώπισής τους. Τα κεντρικά θέματα προς συζήτηση περιλαμβάνουν:

• Εμείς κι Εκείνοι: Οι Τεκτονικές Πλάκες του Εθνικισμού και της Πολυπολιτισμικότητας

• Αντηχώντας και Αγορεύοντας: Χρήση και Κατάχρηση των Νέων και Κοινωνικών Δικτύων

• Tο Κόστος της Ανισότητας: Πού πήγαν όλα τα Χρήματα;

• Επιστροφή στα Θεμελιώδη: Τί Πρέπει να Γίνει για να Αποκατασταθεί η Πίστη στη Δημοκρατία

Spirituality & Democracy Weekend

Στις 11-13 Οκτωβρίου θα ακολουθήσει ένα Σαββατοκύριακο στην Costa Navarino, όπου θα παρουσιαστεί ένα ευρύ φάσμα βιωματικών εκδηλώσεων και συζητήσεων με τίτλο “ Spirituality & Democracy”.

Οι ομιλητές που θα συμμετέχουν στο πάνελ που θα πραγματοποιηθεί στην Costa Navarino είναι οι ακόλουθοι, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερα ονόματα:

● Brunello Cucinelli, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Brunello Cucinelli S.p.A.

● Angie Hobbs, Καθηγήτρια Δημόσιας Κατανόησης της Φιλοσοφίας, University of Sheffield

● Bernard-Henri Lévy, Φιλόσοφος, Σκηνοθέτης και Ακτιβιστής

● Serge Schmemann, Member of the Editorial Board, Chairman and Athens Democracy Forum Program Director, The New York Times

Η εξερεύνηση της σχέσης μεταξύ δημοκρατίας και πνευματικότητας, πλαισιώνεται από συζητήσεις, φιλοσοφικούς περίπατους και αναγνώσεις βιβλίων από τους ομιλητές-συγγραφείς, σε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο αυθεντικές πολιτιστικές εμπειρίες, στο ξενοδοχείο The Romanos, a Luxury Collection Resort.