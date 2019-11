Τραμπ: Καλή η υγεία της αμερικανικής οικονομίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την καλή υγεία της αμερικανικής οικονομίας χθες Τρίτη υποβαθμίζοντας εμμέσως τις μελέτες που καταγράφουν τις συνέπειες του εμπορικού πολέμου στην απασχόληση και στην οικονομική δραστηριότητα.

Η αμερικανική οικονομία «έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μας κατά πολύ», διαβεβαίωσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Νέα Υόρκη και υπεραμύνθηκε της απόφασής του να επιβάλλει επιπρόσθετους τιμωρητικούς δασμούς. «Το αληθινό κόστος θα το βλέπαμε εάν δεν κάναμε τίποτα».

Καθώς η αμερικανική βιομηχανική δραστηριότητα βρίσκεται σε ύφεση, αναγνώρισε πάντως για πρώτη φορά ότι κάποιες βιομηχανίες "ίσως" υφίστανται τις συνέπειες μιας "ελαφριάς αβεβαιότητας", πριν πει το ακριβώς αντίθετο: «Δεν υπάρχει αβεβαιότητα, δεν πλήττονται» από τον εμπορικό πόλεμο.

Η ομιλία του Τραμπ σε εκδήλωση που διοργάνωσε το ινστιτούτο The Economic Club of New York συνέπεσε με τη δημοσιοποίηση μελέτης που διενεργήθηκε για λογαριασμό του οργανισμού του λιμένα του Λος Άντζελες (Καλιφόρνια), του μεγαλύτερου των ΗΠΑ και ενός από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, για τις συνέπειες του εμπορικού πολέμου.

Κατά τη μελέτη, που βασίζεται σε δεδομένα για το 2018, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές που πλήττονται από τον εμπορικό πόλεμο ανέρχονται στα 186 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ενώ απειλούνται περίπου 1,5 εκατομμύριο θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ.

Ως τώρα, ο Τραμπ και η κυβέρνησή του διατείνονται ότι ο εμπορικός πόλεμος δεν έχει καμία επίπτωση στην αμερικανική οικονομία και ενοχοποιούν τη νομισματική πολιτική της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας για την επιβράδυνση της οικονομίας.

Τον Σεπτέμβριο, λίγο πριν τεθεί σε εφαρμογή μια νέα ομοβροντία δασμών, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν διαβεβαίωνε ότι δεν έχει δει "προς το παρόν ενδείξεις επίπτωσης στις ΗΠΑ".

Αλλά οικονομολόγοι τονίζουν ότι η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται ιδίως λόγω της αβεβαιότητας που προκαλεί ο εμπορικός πόλεμος, αφού αποθαρρύνει τους επενδυτές.

Ο Τραμπ μολαταύτα επέμεινε ότι η αμερικανική βιομηχανία ανακάμπτει με "πολύ σθεναρά" και ότι η αμερικανική οικονομία είναι "πολύ στέρεη".

Ο Τραμπ είπε τον περασμένο μήνα ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε καταρχήν συμφωνία με την Κίνα για το εμπόριο, που πάντως δεν έχει υπογραφτεί ακόμη.

Χθες επέμεινε ότι η «συμφωνία μπορεί να έρθει σύντομα, αλλά δεν θα δεχθούμε παρά μια συμφωνία που θα είναι καλή για τους Αμερικανούς», πριν απειλήσει: «αν δεν κλείσουμε συμφωνία, θα αυξήσουμε σημαντικά τους δασμούς».