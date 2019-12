Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ συζήτησαν για το εμπόριο, τη Βόρεια Κορέα και το Χονγκ Κονγκ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε μια «πολύ καλή συζήτηση» με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, μία εβδομάδα αφότου ανακοινώθηκε η κατ’ αρχήν συμφωνία των δύο πλευρών, η οποία ισοδυναμεί με «εκεχειρία» στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

«Είχα μια πολύ καλή συζήτηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι σχετικά με τη γιγαντιαία εμπορική συμφωνία μας», έγραψε στο Twitter ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος. «Η Κίνα ξεκίνησε τις αγοράς αγροτικών προϊόντων και άλλων σε μεγάλη κλίμακα. Η επίσημη υπογραφή (της συμφωνίας) προετοιμάζεται», πρόσθεσε, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για το χρονοδιάγραμμα.

Had a very good talk with President Xi of China concerning our giant Trade Deal. China has already started large scale purchaes of agricultural product & more. Formal signing being arranged. Also talked about North Korea, where we are working with China, & Hong Kong (progress!).