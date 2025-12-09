Διαμαρτυρίες για καθυστερήσεις κατά την διαδικασία του φυσικού ελέγχου και του εκτελωνισμού εμπορευματοκιβωτίων κυρίως στον Πειραιά (1ο Τελωνείο Πειραιά) αλλά και στην Ελευσίνα (Τελωνείο Δυτικής Αττικής) δέχεται ο Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων και Διανομέων Αθηνών.

Ο πρόεδρος του συνδέσμου, Κωνσταντίνος Παναγούλιας, με αφορμή τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στα τελωνεία, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

« Ο Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων και Διανομέων Αθηνών έλαβε γνώση από επιχειρήσεις-μέλη του ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά την διαδικασία του φυσικού ελέγχου και του εκτελωνισμού εμπορευματοκιβωτίων κυρίως στον Πειραιά (1ο Τελωνείο Πειραιά) αλλά και στην Ελευσίνα (Τελωνείο Δυτικής Αττικής).

Ο Σ.Ε.Α.Δ.Α. υποστηρίζει πλήρως την προσπάθεια της κυβέρνησης για την ενίσχυση του εισαγωγικού/εξαγωγικού εμπορίου, την προστασία της αγοράς από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την είσπραξη δασμών μέσω της ψηφιοποίησηςκαι του εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των Τελωνείων.

Όμως, ίσως λόγω αυτής της μεταβατικής περιόδου, παρατηρούνται καθυστερήσεις στη διαδικασία του εκτελωνισμού, οι οποίες δυσκολεύουν την επιχειρηματικότητα και δημιουργούν πρόσθετα έξοδα.

Οι έλεγχοι θα πρέπει να διεκπεραιώνονται γρήγορα και να μην επιβαρύνουν με επιπλέον κόστη τις επιχειρήσεις.

Απευθυνόμενοι προς τους αρμόδιους φορείς και συγκεκριμένα στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, στον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και στον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή καταθέσαμε τις προτάσεις μας και ζητήσαμε συγκεκριμένες λύσεις, όπως:

• Την στελέχωση των Τελωνειακών Ελεγκτικών Κέντρων με επαρκές προσωπικό και την μείωση του κόστους αποθήκευσης στους σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων.

• Τον καθορισμό μέγιστων χρόνων διεκπεραίωσης για τους φυσικούς ελέγχους και τον εκτελωνισμό, ώστε να διασφαλίζεται προβλεψιμότητα και σταθερότητα στον προγραμματισμό των επιχειρήσεων.

Πέρα από την ενίσχυση των υπηρεσιών με επιπλέον προσωπικό, θεωρούμε ότι για τη βελτιστοποίηση των χρόνων είναι εξίσου σημαντικό να επιλυθούν οι δυσλειτουργίες που έχουν προκύψει στις νέες ψηφιακές διαδικασίες, οι οποίες, αντί να επιταχύνουν τις διαδικασίες, έχουν οδηγήσει σε μεγαλύτερες καθυστερήσεις.

Προτείνουμε την προμήθεια και τοποθέτηση στις πύλες εισόδου της χώρας, όπως τα λιμάνια σταθερών ή εποχούμενων συσκευών ανίχνευσης εμπορευματοκιβωτίων με ακτίνες Χ, προκειμένου να διενεργείται με ακρίβεια και ταχύτητα ο έλεγχος.

Δεδομένου ότι η Ελλάδα θα πρωταγωνιστήσει στο μέλλον ως εμπορικός και διαμετακομιστικός κόμβος θεωρούμε ότι μία τέτοια επένδυση θα προσφέρει πολλά στην οικονομία της χώρας μας

Επίσης προτείνουμε στις περιπτώσεις όπου οι καθυστερήσεις οφείλονται σε τεχνικές ή λειτουργικές αστοχίες του συστήματος και συνεπάγονται πρόσθετες χρεώσεις, ότι οι χρεώσεις αυτές να επιβαρύνουν τα Τελωνεία και όχι τις επιχειρήσεις.

Τέλος για το θέμα το διαδικασιών εισαγωγής και παραλαβής προϊόντων που χαρακτηρίζονται ως δείγματα άνευ αξίας, προτείνουμε την απαλλαγή τους από τις τελωνειακές διαδικασίες και τα έξοδα εκτελωνισμού καθώς και την απαλλαγή τους από φορολογικές επιβαρύνσεις.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων για να παραλάβει κάποιος ένα δείγμα άνευ αξίας, επιβαρύνεται με κόστος εκτελωνισμού μεγαλύτερο από την αξία του και ταυτόχρονα καθυστερεί να το παραλάβει λόγω του χρόνου εκτελωνισμού και των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν».