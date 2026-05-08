Η παγκόσμια αγορά τροφίμων παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα περιβάλλον υψηλών τιμών, καθώς ο Απρίλιος σηματοδότησε τον τρίτο διαδοχικό μήνα αυξήσεων.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), ο σχετικός δείκτης σκαρφάλωσε στις 130,7 μονάδες, παρουσιάζοντας άνοδο 1,6% σε σύγκριση με τον Μάρτιο.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται πρωτίστως στο αυξημένο ενεργειακό κόστος και στις σοβαρές διαταραχές που προκαλεί η ένταση στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο τη στρατηγικής σημασίας δίοδο των Στενών του Ορμούζ.

Ο τομέας των δημητριακών δέχεται ισχυρές πιέσεις, με το σιτάρι να ακριβαίνει λόγω των ανησυχιών για ξηρασία στις ΗΠΑ και την Αυστραλία.

Παράλληλα, η εκτίναξη του κόστους των λιπασμάτων ωθεί τους αγρότες προς καλλιέργειες χαμηλότερων απαιτήσεων, γεγονός που προμηνύει μειωμένη παραγωγή για το 2026.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και το καλαμπόκι, η τιμή του οποίου ενισχύεται από την αυξημένη ζήτηση για βιοκαύσιμα, τη στιγμή που το αργό πετρέλαιο παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η πορεία των φυτικών ελαίων, τα οποία κατέγραψαν άνοδο 5,9%, φτάνοντας στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων δύο ετών.

Η στροφή προς τα βιοκαύσιμα, ως απόρροια της ακριβής ενέργειας, έχει συμπαρασύρει τις τιμές στο φοινικέλαιο, το σογιέλαιο και το ηλιέλαιο. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το ρύζι, με το κόστος παραγωγής και εμπορίας να διογκώνεται εξαιτίας των ακριβών καυσίμων.

Στον κλάδο της κτηνοτροφίας, το κρέας σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό, με το βόειο κρέας να ηγείται των αυξήσεων λόγω της περιορισμένης προσφοράς από τη Βραζιλία.

Το χοιρινό ακολούθησε επίσης ανοδική τροχιά, κυρίως λόγω της αυξημένης εποχικής ζήτησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στον αντίποδα, ελπιδοφόρα μηνύματα έρχονται από την αγορά της ζάχαρης και των γαλακτοκομικών. Η ζάχαρη κατέγραψε σημαντική πτώση, η οποία αγγίζει το 21% σε ετήσια βάση, χάρη στις εξαιρετικές προοπτικές παραγωγής σε Κίνα, Ταϊλάνδη και Βραζιλία.

Αντίστοιχα, οι τιμές των γαλακτοκομικών υποχώρησαν ελαφρώς, καθώς η επάρκεια γάλακτος στην Ευρώπη και την Ωκεανία οδήγησε σε φθηνότερο βούτυρο και τυρί, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στην κατά τα άλλα επιβαρυμένη παγκόσμια αγορά.