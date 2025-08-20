Στο 3,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Υπενθυμίζεται πως τον Ιούνιο ο πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί στο 3,6% και τον Μάιο στο 3,3%.

Στο σύνολο της ευρωζώνης, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2%, σταθερός σε σχέση με τον Ιούνιο.

Τον Ιούλιο του 2024 βρισκόταν στα επίπεδα του 2,6%.

Σε ό,τι αφορά το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πληθωρισμός για τον Ιούλιο βρέθηκε στο 2,4%, από 2,3% τον Ιούνιο και σε σχέση με το 2,8% έναν χρόνο πριν.

Τον χαμηλότερο ετήσιο πληθωρισμό κατέγραψε η Κύπρος (0,1%), ακολουθούμενη από τη Γαλλία (0,9%) και την Ιρλανδία (1,6%).

Τα υψηλότερα ποσοστά κατέγραψαν η Ρουμανία (6,6%), η Εσθονία (5,6%) και η Σλοβακία (4,6%).

Συγκριτικά με τον Ιούνιο ο πληθωρισμός κατέγραψε πτώση σε 8 κράτη μέλη, έμεινε σταθερός σε έξι και ενισχύθηκε σε 13.