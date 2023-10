Σειρά θεμάτων που βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα του τομέα των πληρωμών και της καινοτομίας, με στόχο να εισάγουν το κοινό στην «οικονομία του μέλλοντος» αναδείχθηκαν το ετήσιο Athens Innovation Forum 2023, με τίτλο «Step into the next economy» που διοργάνωσε η Mastercard.

Με επίκεντρο τον συνεχή μετασχηματισμό του οικοσυστήματος των πληρωμών, μέσα από εστιασμένες θεματικές, στο φετινό Φόρουν συζητήθηκαν μεταξύ άλλων οι τελευταίες εξελίξεις στην τραπεζική και την ψηφιακή οικονομία, η σημασία της ένταξης αειφορίας σε όλες τις εκφάνσεις της επιχειρηματικής λειτουργείας, οι εξελίξεις στον τουριστικό τομέα, αλλά και η καινοτομία τόσο στην ασφάλεια, όσο και στην αποδοχή πληρωμών.

Τη φετινή εκδήλωση άνοιξε ο George Tsunis, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, όπου μέσα από την τοποθέτησή του αναφέρθηκε στις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και στον αναβαθμισμένο ρόλο που έχει πλέον η χώρα, ως κόμβος επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο περιβάλλον ηλεκτρονικών πληρωμών της Ελλάδας και στο γεγονός της ραγδαίας ανάπτυξής του τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο της Mastercard στην εξέλιξη αυτή.

Σε ό,τι αφορά στον τραπεζικό τομέα, στο φετινό Φόρουμ συμμετείχαν διευθυντικά στελέχη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της χώρας και συγκεκριμένα Αντρέας Αθανασόπουλος Αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, Group Chief Transformation Officer, Digital & Retail της Eurobank, Χριστίνα Θεοφιλίδη γενική διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα, Βασίλης Κουτεντάκης, Chief Retail Banking στην Τράπεζα Πειραιώς και Βασίλης Χρυσανθόπουλος, γενικός διευθυντής και Chief of Corporate Center στην Alpha Bank, καθώς και Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα.

Μέσα από τις τοποθετήσεις των τεσσάρων στελεχών, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην άνθιση της ψηφιακής τραπεζικής, στις τάσεις, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που περιλαμβάνει για την ελληνική αγορά. Παράλληλα, συζητήθηκαν εκτενώς η δυναμική είσοδος νέων ψηφιακών παικτών στο παγκόσμιο και εγχώριο τραπεζικό τοπίο, αλλά και η εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης, με τις αλλαγές, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που θα επιφέρει στον τομέα της τραπεζικής.

Στην τοποθέτησή του, ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Βέττας, επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη και την προοπτική της ελληνικής οικονομίας, μέσα από την παράθεση στοιχείων και ευρημάτων πρόσφατης έρευνας σχετικά με την πορεία της αγοράς και του κλάδου των πληρωμών. Στο ίδιο πλαίσιο, αναδείχτηκε η σύνδεση της χρήσης καρτών, με την αύξηση των φορολογικών εσόδων, ενώ υπογραμμίστηκε η ανάγκη για συντήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του συσχετισμού.

Σε ό,τι αφορά στον τομέα τουρισμού, σε συζήτηση μεταξύ των Solveig Honoré Hatton, Head of Public Sector Europe, Senior Vice President, Strategic Growth στη Mastercard και Δημήτρη Φραγκάκη, γενικού γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, αναδείχτηκε το ζήτημα του βιώσιμου τουρισμού, με έμφαση στην Ελλάδα, καθώς η χώρα τα τελευταία χρόνια αποτελεί έναν τουριστικό προορισμό με συνεχή αλματώδη ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίστηκε τόσο η ανάγκη για την εξέλιξη του ελληνικού τουρισμού προς ένα μοντέλο που διακατέχεται από τις αρχές της βιωσιμότητας, αλλά και το πώς η ψηφιακή τεχνολογία και η καινοτομία μπορούν να αποτελέσουν αρωγούς για τη μετάβαση του κλάδου προς αυτήν την κατεύθυνση. Εκτενής αναφορά έγινε στη στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Mastercard και του ΕΟΤ, τόσο μέσα από τις στοχευμένες δράσεις επικοινωνίας με στόχο την ανάδειξη της Ελλάδας ως κορυφαίου ταξιδιωτικού προορισμού, όσο και μέσω της ψηφιακής εφαρμογής Visit Greece App, το οποίο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους επισκέπτες της χώρας, αναβαθμίζοντας δραστικά το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν της.

Στο πλαίσιο της ενότητας του Forum που αφορούσε στη Βιωσιμότητα και την Αειφορία, η Ellen Jackowski, Chief Sustainability Officer στη Mastercard, επικεντρώθηκε στην εκτενή παρουσίαση της παγκόσμιας ESG στρατηγικής της Mastercard, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας της εταιρείας. Επιπρόσθετα, υπογραμμίστηκε ότι η οικονομική συμπερίληψη, οι δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και η ουσιαστική στήριξη της ποικιλομορφίας, θα πρέπει να αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της επιχειρηματικής λειτουργίας, έτσι ώστε οι εταιρείες και οι οργανισμοί να κάνουν την ουσιαστική διαφορά στις κοινωνίες που δραστηριοποιούνται.

Παράλληλα, σε συζήτηση μεταξύ των ‘Ακη Τσεκούρα, επικεφαλής των Mastercard Advisors σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα και Θοδωρή Παπασταθόπουλου, Υπεύθυνου Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού ERGO.Academy, αναδείχτηκε το ζήτημα του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού στην Ελλάδα, μέσα από στοιχεία που παρουσιάστηκαν για τη χώρα σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδική μνεία έγινε στην αξία της ενδυνάμωσης της οικογένειας, μέσα από παραδείγματα εκπαιδευτικών δράσεων για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως αυτή για τις Ουκρανές εκτοπισμένες από τον πόλεμο μητέρες με τα έφηβα παιδιά τους. Έμφαση δόθηκε και σε μελλοντικές δράσεις, όπως εκπαιδεύσεις που θα πραγματοποιηθούν σε σχολεία ανά την Ελλάδα, οι οποίες εντάσσονται στη δέσμη πρωτοβουλιών που υλοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας Mastercard και ERGO.Academy.

Στην ενότητα γύρω από την καινοτομία, σε συζήτηση μεταξύ της Jonelle Still, Director of Investigations and Intelligence, Ciphertrace, Mastercard και των Κωνσταντίνου Βουζοπλή, επικεφαλής του Τομέα Κυβερνοασφάλειας της Accenture στην Ελλάδα, Μιχάλη Σαμιωτάκη, Head of Cyber Security for Greece στη Vodafone, καθώς και εκπροσώπου της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, αναδείχτηκε το ζήτημα της κυβερνοασφάλειας και της σημασίας της εμπιστοσύνης που πρέπει να αισθάνονται οι καταναλωτές στο ψηφιακό περιβάλλον. Στο πλαίσιο συζήτησης για την αναγκαιότητα συμπράξεων μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικών φορέων στον τομέα αυτό, ανακοινώθηκε η συνεργασία της Mastercard με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία επικεντρώνεται στην καταπολέμηση απάτης στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων.

Κλείνοντας το Φόρου οι Διονύσης Γρηγοράτος, διευθύνων σύμβουλος της Νexi Greece Processing S.A. και της Νexi Payments Greece S.A, Ιωάννης Κιτιξής, διευθύνων σύμβουλος της Worldline Greece και Χριστόφορος Χατζόπουλος, γενικός διευθυντής της NBG Pay σε πάνελ που συντόνισε ο David Klemm, Vice President Retail & Commerce στη Mastercard, επικεντρώθηκαν στο κομμάτι που αφορά στην αποδοχή ηλεκτρονικών πληρωμών, συζητώντας και αναδεικνύοντας αναδυόμενες διεθνείς τάσεις, προκλήσεις, καθώς και επερχόμενες καινοτομίες και εξελίξεις στον κλάδο.

O Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, δήλωσε: μεταξύ άλλων ότι «με γνώμονα τον ρόλο που κατέχει η Mastercard στον τομέα της τεχνολογίας πληρωμών, φέραμε στο επίκεντρο της συζήτησης την καινοτομία, την ασφάλεια, αλλά και τη βιωσιμότητα – έννοιες που αποτελούν δομικά στοιχεία της “επόμενης οικονομίας”»

«Παράλληλα, ο οικονομικός εγγραματισμός, βρίσκεται στον πυρήνα της δραστηριότητάς μας και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε δράσεις και πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, ως μέλη ενός οικοσυστήματος, που αναγνωρίζει τη σημαντικότητα του ζητήματος αυτού.

Τέλος, είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι που το φετινό Forum αποτέλεσε για εμάς ιδανική ευκαιρία για να ανακοινώσουμε νέες συνεργασίες, όπως αυτή με την Ελληνική Αστυνομία στο κομμάτι της καταπολέμησης της απάτης στο πεδίο των κρυπτονομισμάτων. Αντίστοιχα αναδείξαμε και υπάρχουσες στρατηγικές συνεργασίες μας, όπως αυτή με τον ΕΟΤ, η οποία πλέον αποκτά έναν νέο χαρακτήρα, μέσα από το ζητούμενο του βιώσιμου τουρισμού», πρόσθεσε.