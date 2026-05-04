Προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έθεσε το πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, εστιάζοντας στις επιπτώσεις της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Όπως εξήγησε, η ευρωπαϊκή αντίδραση θα εξαρτηθεί άμεσα από το βάθος και, κυρίως, από τη χρονική διάρκεια της κρίσης.

«Είναι διαφορετικό να διαχειρίζεσαι μια αναταραχή λίγων εβδομάδων, και διαφορετικό μια κρίση που εκτείνεται σε βάθος μηνών», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι ο παράγοντας του χρόνου θα καθορίσει το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα.

Συντονισμός και στοχευμένη στήριξη

Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή του ΔΝΤ και της Κομισιόν, εξετάζονται τα εθνικά μέτρα στήριξης που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις, για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.

Ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε την ανάγκη για μια κοινή γραμμή πλεύσης, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να διατηρούν τρία βασικά χαρακτηριστικά: να είναι προσωρινές, στοχευμένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των επιχειρήσεων που πλήττονται άμεσα.

Ναυσιπλοΐα και Στενά του Ορμούζ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρόεδρος του Eurogroup στην ελευθερία των θαλάσσιων εμπορικών δρόμων. Χαρακτήρισε «απολύτως απαραίτητη» την απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια επιβολής «διοδίων» ή δασμών που θα ακρίβαιναν το παγκόσμιο εμπόριο.

Με την ιδιότητα του εκπροσώπου μιας χώρας με ισχυρή ναυτιλιακή παράδοση, εξέφρασε την πλήρη στήριξή του σε διπλωματικές πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση των διεθνών υδάτων.

Η ατζέντα για την επόμενη μέρα της Ευρώπης

Πέρα από τη γεωπολιτική κρίση, η ατζέντα του Eurogroup παραμένει προσανατολισμένη στις δομικές αλλαγές: