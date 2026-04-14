Η σύμβαση για την πραγματοποίηση της ερευνητικής γεώτρησης για υδρογονάνθρακες στο «μπλοκ 2», στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, υπογράφεται αύριο Τετάρτη στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πρόκειται για ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση υλοποίησης της γεώτρησης η οποία προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027 και θα είναι η πρώτη μετά από περισσότερα από 40 χρόνια στον ελληνικό χώρο.

Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ της κοινοπραξίας ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy, που έχει τα δικαιώματα έρευνας στην περιοχή και της Stena Drilling, παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου και των πρέσβεων των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκιλφόιλ και της Σουηδίας, Χάκαν Έμσγκαρντ. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του Προγράμματος Γεώτρησης από την κοινοπραξία.

Υπενθυμίζεται ότι η κατ’ αρχήν συμφωνία για την υλοποίηση ερευνητικής γεώτρησης υπεγράφη το Νοέμβριο στην Αθήνα ταυτόχρονα με την είσοδο της αμερικανικής ExxonMobil στην ερευνητική Κοινοπραξία με ποσοστό 60 % (η Energean διατηρεί συμμετοχή 30%, από 75% προηγουμένως και η HelleniQ Energy 10%, από 25% προηγουμένως).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το Block 2 αποτελεί την πλέον ώριμη παραχώρηση για τη διενέργεια ερευνητικής γεώτρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη αξιοποιήσιμου κοιτάσματος υδρογονανθράκων με πιθανότητες επιτυχίας της τάξης του 15-18%.

Η ερευνητική γεώτρηση Ασωπός-1 θα εξετάσει έναν πιθανό ταμιευτήρα ανθρακικών πετρωμάτων σε βάθος 4000 μ και αφορά δυνητικό κοίτασμα περίπου 200 δισ. κυβικών μέτρων (bcm) φυσικού αερίου.

Ακολουθούν τεχνικά στοιχεία για το πλωτό γεωτρύπανο Stena DrillMAX:

Το Stena DrillMAX είναι ένα πλοίο-γεωτρύπανο 6ης γενιάς, κατασκευασμένο το 2007 από τη Samsung Heavy Industries και λειτουργεί από την εταιρεία Stena Drilling. Ανήκει στη σειρά DrillMAX, μια ομάδα πλοίων υψηλών προδιαγραφών που σχεδιάστηκαν για να ξεπερνούν τα όρια της υπεράκτιας γεώτρησης.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Stena DrillMAX είναι η ικανότητά του να λειτουργεί σε υπερβαθέα ύδατα. Έχει σχεδιαστεί για να επιχειρεί σε βάθη νερού έως 10.000 πόδια (3.000 μέτρα) και να πραγματοποιεί γεωτρήσεις σε βάθη έως 35.000 πόδια (πάνω από 10 χιλιόμετρα) επιτρέποντας την πρόσβαση σε κοιτάσματα που κάποτε θεωρούνταν απροσπέλαστα.

Η απόδοσή του βασίζεται σε σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα:

* Δυναμική τοποθέτηση (DP3): Χρησιμοποιεί προπέλες ελεγχόμενες από υπολογιστή για να διατηρεί τη θέση του χωρίς αγκυροβόληση.

* Σύστημα διπλής δραστηριότητας: Επιτρέπει ταυτόχρονες εργασίες γεώτρησης, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος, μια λειτουργία γνωστή ως dual-activity drilling.

* Αποτρεπτικό εκροών (BOP): Σύστημα ασφαλείας το οποίο ελέγχει την πίεση και σφραγίζει το φρέαρ σε περίπτωση ανάγκης, αποτρέποντας ανεξέλεγκτες εκροές πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο της αυξημένης περιβαλλοντικής ευαισθησίας και τήρησης αυστηρότερων κανόνων τέτοιες τεχνολογίες είναι απαραίτητες.

Τα παραπάνω καθιστούν το πλοίο ικανό να λειτουργεί συνεχώς και με ασφάλεια σε δύσκολες συνθήκες.

Έχει μήκος: 228 μέτρα, πλάτος: 42 μέτρα, μεταφορική ικανότητα: περίπου 97.000 τον. και πλήρωμα έως 180 άτομα.

Διαθέτει επίσης μεγάλες αποθήκες για καύσιμα και εξοπλισμό, επιτρέποντας μακροχρόνιες αποστολές χωρίς ανεφοδιασμό. Περιλαμβάνει συστήματα παραγωγής ενέργειας, βαρέα γερανοφόρα μηχανήματα, εξειδικευμένο εξοπλισμό γεώτρησης και δικλείδες περιβαλλοντικής προστασίας.

Το Stena DrillMAX είναι το πρώτο γεωτρύπανο που έλαβε την πιστοποίηση DNV «Abate (P)», για τη μείωση εκπομπών και τη βελτίωση ενεργειακής απόδοσης.