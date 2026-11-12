Μια εντυπωσιακή έκπτωση της τάξης του 40% αρκεί συχνά για να τραβήξει το βλέμμα, όμως η πραγματική ευκαιρία κρύβεται πίσω από την αρχική τιμή, το κόστος σε ανταγωνιστικά καταστήματα και τις τελικές επιβαρύνσεις στο ταμείο.

Ενόψει της Black Friday, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΕΑ & ΠΚ) εκπέμπει σήμα κινδύνου προς τους καταναλωτές και προειδοποιεί τις επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι σαρώνει ήδη τη διαδικτυακή αγορά.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της, οι έλεγχοι εστιάζουν στις εικονικές μειώσεις τιμών, στις κρυφές χρεώσεις που εμφανίζονται στο τέλος της διαδικασίας, καθώς και στις επιθετικές πρακτικές που πιέζουν τον αγοραστή να πάρει βιαστικές αποφάσεις.

Στο μικροσκόπιο οι «φουσκωμένες» εκπτώσεις και η ψευδής πίεση

Για να μην πέσετε θύματα παραπλάνησης, η Αρχή συστήνει να ξεκινάτε πάντα από μια λίστα με όσα πραγματικά χρειάζεστε, ορίζοντας εκ των προτέρων το ανώτατο ποσό που μπορείτε να διαθέσετε.

Όταν εντοπίσετε μια προσφορά, το πρώτο βήμα είναι να ελέγξετε από ποια βάση υπολογίζεται η έκπτωση.

Κατά κανόνα, τα καταστήματα υποχρεούνται να αναγράφουν ως προηγούμενη τιμή τη χαμηλότερη στην οποία διέθεταν το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες, καθώς η «προτεινόμενη λιανική τιμή» του κατασκευαστή δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εμπορική πορεία του είδους.

Παράλληλα, επιβάλλεται η σύγκριση του ίδιου ακριβώς προϊόντος σε διαφορετικά καταστήματα, δίνοντας προσοχή στον κωδικό μοντέλου, τη χωρητικότητα, το περιεχόμενο της συσκευασίας και το αν πρόκειται για καινούργιο ή ανακατασκευασμένο είδος.

Εξίσου κρίσιμο είναι να μη λυγίζετε μπροστά σε ενδείξεις όπως «τελευταία τεμάχια» ή χρονόμετρα αντίστροφης μέτρησης, ειδικά αν παρατηρήσετε ότι το χρονόμετρο μηδενίζει και ξεκινά από την αρχή.

Ασφάλεια συναλλαγών και έλεγχος ταυτότητας του πωλητή

Στον ψηφιακό κόσμο, η επαλήθευση της ταυτότητας του εμπόρου είναι καθοριστική. Πριν προχωρήσετε σε αγορά, αναζητήστε την επωνυμία, την έδρα και τα έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης, καθώς μια ιστοσελίδα στα ελληνικά δεν εγγυάται ότι το κατάστημα εδρεύει στην Ελλάδα.

Αν εντοπίσετε μια προσφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Instagram, το Facebook ή το TikTok, και δεν μπορείτε να διασταυρώσετε ποιος βρίσκεται πίσω από αυτήν, αποφύγετε τη συναλλαγή.

Επίσης, αν λάβετε σύνδεσμο προσφοράς μέσω SMS ή email, μην τον ακολουθήσετε τυφλά, αλλά πληκτρολογήστε οι ίδιοι τη διεύθυνση του καταστήματος στον περιηγητή σας, καθώς τα γνώριμα λογότυπα αντιγράφονται εύκολα.

Κατά τη διαδικασία πληρωμής, ελέγξτε προσεκτικά το τελικό ποσό στο ταμείο, συνυπολογίζοντας τα μεταφορικά και τυχόν προεπιλεγμένες πρόσθετες υπηρεσίες, όπως ασφαλίσεις ή συνδρομές.

Σε περίπτωση αγοράς με δόσεις ή αναβαλλόμενη πληρωμή, υπολογίστε το συνολικό κόστος αποπληρωμής μαζί με τους τόκους και τα έξοδα.

Πριν εγκρίνετε τη συναλλαγή, διασταυρώστε τον δικαιούχο, μην κοινοποιείτε ποτέ τραπεζικούς κωδικούς ή κωδικούς μιας χρήσης και αντιμετωπίστε με επιφύλαξη άγνωστα καταστήματα που δέχονται αποκλειστικά τραπεζικό έμβασμα.

Αν υποψιαστείτε απάτη ή εντοπίσετε μη εγκεκριμένη χρέωση, επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζά σας για γραπτή αμφισβήτηση.

Επιστροφές, υπαναχώρηση και δικαιώματα μετά την αγορά

Πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία, ενημερωθείτε για τον χρόνο παράδοσης, τη χώρα αποστολής και το ποιος επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής, καθώς η αποστολή ενός δέματος στο εξωτερικό μπορεί να εξανεμίσει το όφελος της έκπτωσης.

Είναι επίσης σημαντικό να ξεχωρίζετε την αλλαγή γνώμης από το ελάττωμα. Στις ηλεκτρονικές αγορές από επαγγελματία έχετε δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παραλαβή, με ελάχιστες εξαιρέσεις όπως τα εξατομικευμένα προϊόντα, ενώ στα φυσικά καταστήματα ισχύει η εκάστοτε εμπορική πολιτική.

Αντίθετα, σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, τα νόμιμα δικαιώματά σας παραμένουν ακέραια, ανεξάρτητα από το αν το αγοράσατε σε προσφορά.

Τέλος, φυλάξτε την απόδειξη, την επιβεβαίωση της παραγγελίας και ένα στιγμιότυπο οθόνης της προσφοράς με την τιμή και τους όρους της, ώστε να έχετε αποδεικτικά στοιχεία για γραπτή επικοινωνία με τον πωλητή αν προκύψει πρόβλημα.

Η Αρχή υπενθυμίζει σε όλες τις επιχειρήσεις ότι οι εκπτώσεις οφείλουν να είναι πραγματικές, διαφανείς και ακριβείς, καθώς οι εικονικές μειώσεις τιμών, η ψευδής αίσθηση του επείγοντος και οι χρεώσεις χωρίς ρητή συναίνεση παραβιάζουν ευθέως τη νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή.