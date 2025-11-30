Παρά την ευρύτερη οικονομική αβεβαιότητα που επικράτησε φέτος στην αγορά, οι καταναλωτές την Black Friday ξόδεψαν στις ΗΠΑ δισεκατομμύρια στις αγορές τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Adobe Analytics, η οποία παρακολουθεί το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι Αμερικανοί καταναλωτές ξόδεψαν το ρεκόρ των 11,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο διαδίκτυο την Παρασκευή, σημειώνοντας αύξηση 9,1% σε σχέση με πέρυσι. Η κίνηση αυξήθηκε ιδιαίτερα μεταξύ των ωρών 10 π.μ. και 2 μ.μ. τοπική ώρα σε ολόκληρη τη χώρα, όταν 12,5 εκατομμύρια δολάρια περνούσαν από τα καλάθια αγορών στο διαδίκτυο κάθε λεπτό.

Οι καταναλωτές ξόδεψαν επίσης το ρεκόρ των 6,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο διαδίκτυο την Ημέρα των Ευχαριστιών (27 Νοεμβρίου), σύμφωνα με την Adobe. Οι κορυφαίες κατηγορίες που σημείωσαν αύξηση στις πωλήσεις και στις δύο ημέρες ήταν οι κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, τα ηλεκτρονικά είδη και οι οικιακές συσκευές. Οι υπηρεσίες αγορών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και η διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρέασαν επίσης ιδιαίτερα τις αγοραστικές επιλογές των καταναλωτών, σύμφωνα με την εταιρεία.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η εταιρεία λογισμικού Salesforce — η οποία παρακολουθεί τις ψηφιακές δαπάνες σε μια σειρά λιανοπωλητών, συμπεριλαμβανομένων των παντοπωλείων — εκτίμησε ότι οι διαδικτυακές πωλήσεις της Black Friday ανήλθαν συνολικά σε 18 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και 79 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Shopify ανέφερε ότι οι έμποροι της σημείωσαν ρεκόρ πωλήσεων ύψους 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως την Black Friday. Σύμφωνα με την καναδική εταιρεία, στις ώρες αιχμής, οι πωλήσεις έφτασαν τα 5,1 εκατομμύρια δολάρια ανά λεπτό, με τις κορυφαίες κατηγορίες να περιλαμβάνουν τα καλλυντικά και τα ρούχα.

Η Mastercard SpendingPulse, η οποία παρακολουθεί τις δαπάνες σε φυσικά καταστήματα και στο διαδίκτυο, ανέφερε ότι οι συνολικές πωλήσεις της Black Friday, εξαιρουμένων των αυτοκινήτων, αυξήθηκαν κατά 4,1% σε σχέση με πέρυσι. Ο δείκτης λιανικών πωλήσεων, ο οποίος δεν έχει προσαρμοστεί στον πληθωρισμό, έδειξε ότι οι διαδικτυακές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά διψήφιο ποσοστό (10,4%), ενώ οι αγορές στα καταστήματα αυξήθηκαν κατά 1,7%.

Η Μισέλ Μέγιερ, επικεφαλής οικονομολόγος του Mastercard Economics Institute, δήλωσε ότι οι καταναλωτές «πλοηγούνται σε ένα αβέβαιο περιβάλλον» αυτή την εορταστική περίοδο «κάνοντας αγορές νωρίς, αξιοποιώντας τις προσφορές και επενδύοντας σε αντικείμενα της λίστας επιθυμιών τους».

Περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται προς τις διαδικτυακές αγορές

Η Black Friday απέχει πλέον πολύ από την εποχή που δημιουργούσε συνωστισμό στα εμπορικά κέντρα τα μεσάνυχτα ή χάος με τις προσφορές μόλις πριν από μερικές δεκαετίες. Αντίθετα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται προς τις διαδικτυακές προσφορές για να κάνουν τις αγορές τους μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών από την άνεση του σπιτιού τους — ή επιλέγουν να κατανείμουν τις δαπάνες τους σε μακρύτερες προωθητικές ενέργειες που προσφέρονται πλέον από τους λιανοπωλητές.

Η επισκεψιμότητα στα καταστήματα έχει μειωθεί με την πάροδο των ετών. Τα αρχικά στοιχεία της RetailNext, η οποία μετρά την επισκεψιμότητα σε φυσικά καταστήματα σε πραγματικό χρόνο, έδειξαν ότι η επισκεψιμότητα τη Black Friday στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 3,6% σε σύγκριση με το 2024. Ωστόσο, η εταιρεία σημείωσε ότι αυτό ήταν «σημαντικά καλύτερο» από τη μεγαλύτερη μείωση κατά 6,2% που παρατηρήθηκε τις ημέρες πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Ωστόσο, «το θέμα δεν είναι μόνο ότι οι αγοραστές έμειναν στο σπίτι, αλλά ότι αλλάζουν τον τρόπο και τον χρόνο που κάνουν τις αγορές τους», δήλωσε ο Τζο Σάστιν, παγκόσμιος διευθυντής προηγμένων αναλύσεων της RetailNext. Εξήγησε ότι οι πελάτες τώρα κατανέμουν τις αγορές τους σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και «μπαίνουν στα καταστήματα με πολύ πιο συγκεκριμένο στόχο από ό,τι έχουμε δει σε προηγούμενες περιόδους εορτών».

Η Black Friday παραμένει μια σημαντική ημερομηνία στο ημερολόγιο των λιανοπωλητών – και ο Σάστιν πρόσθεσε ότι η πτώση της Παρασκευής είναι «σημαντικά καλύτερη» από την πιο απότομη πτώση 6,2% που σημείωσε η RetailNext στην επισκεψιμότητα των καταστημάτων τις ημέρες πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών. Αυτό δείχνει ότι, ενώ οι αγοραστές παραμένουν προσεκτικοί και μειώνουν συνολικά τις δαπάνες τους στα καταστήματα, «εξακολουθούν να είναι πρόθυμοι να εμφανιστούν στις μεγαλύτερες προωθητικές εκδηλώσεις», είπε.

Η Sensormatic Solutions, η οποία επίσης παρακολουθεί την επισκεψιμότητα των καταστημάτων, διαπίστωσε ότι οι επισκέψεις στα καταστήματα λιανικής πώλησης μειώθηκαν κατά 2,1% — αλλά ανέφερε ότι αυτό ήταν σύμφωνο με τις προσδοκίες και τις τάσεις που είχαν ήδη παρατηρηθεί φέτος. Η επισκεψιμότητα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της Black Friday αυξήθηκε κατά σχεδόν 57% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την Sensormatic.

«Η Black Friday έχει πραγματικά μετατραπεί σε ένα γεγονός που διαρκεί μια ολόκληρη εβδομάδα, ή και περισσότερο», δήλωσε ο Γκραντ Γκούσταφσον, επικεφαλής συμβουλευτικών υπηρεσιών και αναλύσεων λιανικής πώλησης στη Sensormatic Solutions. Και «η Black Friday είναι πραγματικά η αρχή μιας πολύ κρίσιμης περιόδου για τους λιανοπωλητές», πρόσθεσε — σημειώνοντας ότι το Σαββατοκύριακο μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών, καθώς και οι ημέρες πριν τα Χριστούγεννα τον επόμενο μήνα, θα είναι επίσης από τις πιο πολυσύχναστες όσον αφορά την επισκεψιμότητα στα καταστήματα.

Παρά το ρεκόρ οι Αμερικανοί καταναλωτές αγόρασαν λιγότερα προϊόντα κατά τη διάρκεια της Black Friday

Οι ειδικοί αναμένουν ότι η αύξηση των δαπανών για τις γιορτές θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, η Adobe αναμένει ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές θα δαπανήσουν άλλα 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια το Σάββατο και 5,9 δισεκατομμύρια δολάρια την Κυριακή, πριν φτάσουν στο εκτιμώμενο αποκορύφωμα των 14,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων την Cyber Monday, που θα σηματοδοτήσει ένα ακόμη ρεκόρ.

Παρά την αύξηση των συνολικών δαπανών, η Salesforce διαπίστωσε ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές αγόρασαν λιγότερα προϊόντα κατά τη διάρκεια της Black Friday (μείωση 2% σε σχέση με πέρυσι). Ο όγκος των παραγγελιών μειώθηκε επίσης κατά 1%, όπως σημείωσε η εταιρεία, καθώς οι μέσες τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 7%.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ