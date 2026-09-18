Σε πλήρη αναστολή των παραδόσεων αργού πετρελαίου προς την Ευρώπη για τον ερχόμενο μήνα προχωρά η Saudi Aramco, ειδοποιώντας ήδη ευρωπαϊκούς ομίλους διύλισης για την αθέτηση των προγραμματισμένων αποστολών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, η εξέλιξη αυτή επηρεάζει το σύνολο των Ευρωπαίων αγοραστών, ακυρώνοντας στην πράξη τις σταθερές μηνιαίες ροές που προέβλεπαν τα μακροχρόνια συμβόλαια προμήθειας.

Η απόφαση του πετρελαϊκού κολοσσού αποτελεί άμεση συνέπεια του πλήγματος που δέχθηκε ο στρατηγικής σημασίας αγωγός East-West από επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Η εν λόγω υποδομή, η οποία μεταφέρει το πετρέλαιο από τα ανατολικά κοιτάσματα της Σαουδικής Αραβίας προς τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, τέθηκε αναγκαστικά εκτός λειτουργίας.

Παρά το γεγονός ότι σχεδιάζεται η μερική επαναλειτουργία του εντός των επομένων ημερών, η πλήρης αποκατάσταση της δυναμικότητάς του εκτιμάται ότι θα απαιτήσει διάστημα περίπου έξι εβδομάδων.

Η διακοπή της τροφοδοσίας έχει προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στην ευρωπαϊκή αγορά, καθώς οι παραδόσεις πραγματοποιούνται συνήθως μέσω του αιγυπτιακού σταθμού Sidi Kerir στη Μεσόγειο.

Αντιμετωπίζοντας άμεσο έλλειμμα, τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια αναζητούν εσπευσμένα εναλλακτικές πηγές προμήθειας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πολωνική Orlen SA, η οποία προχώρησε στην προκήρυξη διψήφιου αριθμού εκτάκτων διαγωνισμών.

Η σοβαρότητα του πλήγματος αποτυπώνεται στα στοιχεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA), σύμφωνα με τα οποία οι εισαγωγές σαουδαραβικού αργού από τις ευρωπαϊκές χώρες του ΟΟΣΑ άγγιζαν πρόσφατα τα 577.000 βαρέλια ημερησίως.