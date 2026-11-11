Μπροστά σε ένα δεύτερο, εξίσου βαρύ κύμα ενεργειακής κρίσης μέσα σε λιγότερο από μία πενταετία βρίσκεται πλέον η Ευρώπη.

Χωρίς να έχει ακόμη επουλώσει τις πληγές από το ενεργειακό σοκ του 2022 και τον πόλεμο στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή οικονομία δέχεται εκ νέου ισχυρούς κλυδωνισμούς, αυτή τη φορά εξαιτίας των συγκρούσεων στο Ιράν και του de facto αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, όπως αποκαλύπτει εκτενές ρεπορτάζ του Bloomberg.

Ράλι τιμών και εκτροχιασμός προϋπολογισμών

Η πίεση στις διεθνείς αγορές αποτυπώνεται ήδη με τον πλέον δραματικό τρόπο στα ταμπλό. Οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν καταγράψει άλμα που αγγίζει το 200% από τον περασμένο Φεβρουάριο, σπάζοντας το φράγμα των 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα στα τέλη Οκτωβρίου – επίπεδο που συνιστά ρεκόρ τετραετίας.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του ντίζελ σημειώνουν ιστορικά υψηλά, ενώ το κόστος της κηροζίνης έχει σχεδόν διπλασιαστεί.

Το κόστος της νέας κρίσης μεταφράζεται ήδη σε δυσθεώρητα νούμερα για τα δημόσια ταμεία.

Εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν πως ο συνολικός λογαριασμός των ενεργειακών εισαγωγών της ηπείρου επιβαρύνθηκε με επιπλέον 127 δισεκατομμύρια ευρώ από την έναρξη των εχθροπραξιών στο Ιράν, εξαντλώντας τα δημοσιονομικά περιθώρια των κρατών-μελών.

Συναγερμός για «άδειες» αποθήκες ενόψει χειμώνα

Το μεγαλύτερο άμεσο ρίσκο εντοπίζεται στη χαμηλή πληρότητα των ευρωπαϊκών αποθηκών φυσικού αερίου. Στις αρχές Οκτωβρίου, τα αποθέματα βρίσκονταν μόλις στο 72%, ποσοστό πρωτοφανώς χαμηλό για την έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Οι προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σκιαγραφούν ένα σκοτεινό σενάριο: αν ο φετινός χειμώνας αποδειχθεί ασυνήθιστα βαρύς και η διεθνής προσφορά LNG παραμείνει ασφυκτική, τα αποθέματα ενδέχεται να υποχωρήσουν επικίνδυνα κοντά στο 10% έως το τέλος της σεζόν, ακόμη κι αν η κατανάλωση συμπιεστεί κατά 15%.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία του μπλοκ, κινδυνεύει να δει τις αποθήκες της να στερεύουν πλήρως πριν από τον Μάρτιο.

Βιομηχανικά θύματα και ο κίνδυνος της αποβιομηχάνισης

Στο δημοσίευμα του Bloomberg, ο γενικός διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Metlen Energy & Metals, Νίκος Κεραμίδας, υπενθυμίζει ότι η Ευρώπη δεν είχε λύσει τα δομικά προβλήματα του ενεργειακού κόστους ούτε πριν από την ανάφλεξη στο Ιράν.

Ζητώντας άμεση χαλάρωση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, ο κ. Κεραμίδας προειδοποιεί ξεκάθαρα πως, ελλείψει γενναίων παρεμβάσεων, νέα λουκέτα στη βιομηχανία αποτελούν νομοτελειακή εξέλιξη.

Οι πρώτες σοβαρές ρωγμές στον παραγωγικό ιστό είναι ήδη ορατές.

Στη Γερμανία, η ιστορική εταιρεία πορσελάνης Kahla, με διαδρομή 182 ετών, οδηγείται σε αναστολή λειτουργίας και απόλυση 100 εργαζομένων, καθώς οι λογαριασμοί αερίου εκτινάχθηκαν στις 180.000 ευρώ τον μήνα, καλύπτοντας το 70% των λειτουργικών της εξόδων.

Παράλληλα, στην Πολωνία η βιομηχανία λιπασμάτων ζητά επείγοντα κυβερνητικά μέτρα στήριξης, ενώ στην Ιταλία οι μεταφορείς βρίσκονται σε αναβρασμό.

Πολιτικές πιέσεις και η πρόκληση του 2027

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ινστιτούτου Bruegel, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ήδη ρίξει στη μάχη σχεδόν 35 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανάσχεση του κύματος ακρίβειας, με την Ισπανία να επωμίζεται σχεδόν το ένα τρίτο του ποσού αυτού.

Το σκηνικό περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλήρη απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού LNG από την 1η Ιανουαρίου 2027, απόφαση που θα εξαναγκάσει τα κράτη σε έναν ανελέητο διεθνή αγώνα δρόμου για την εξασφάλιση φορτίων.

Με τα τύμπανα της αποβιομηχάνισης να ηχούν ολοένα πιο έντονα, το κόστος της ενέργειας μετατρέπεται πλέον σε ένα από τα πιο καυτά πολιτικά ζητήματα, ενόψει των κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων που ακολουθούν σε σειρά ευρωπαϊκών χωρών.