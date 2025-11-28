Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης αναμένεται να διεκδικήσει επίσημα την προεδρία του Eurogroup, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, ο κ. Πιερρακάκης θα ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του αργότερα σήμερα, λίγες ώρες πριν από την προθεσμία των 5 μ.μ. στις Βρυξέλλες.

Η πρώτη πολιτική συζήτηση για τη διαδοχή στην ηγεσία του Eurogroup θα γίνει «εκεί που πρέπει, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα», είχε τονίσει πριν από λίγες ημέρες ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ποια άλλα ονόματα παίζουν

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, άλλα ονόματα που ακούγονται για τη θέση της προεδρίας του Eurogroup είναι ο Βέλγος αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Προϋπολογισμού, Βίνσεντ βαν Πετεγκέμ, οποίος ανήκει επίσης στο EPP και είχε εξετάσει το ενδεχόμενο υποψηφιότητας και την προηγούμενη φορά.

Τέλος, καλά πληροφορημένη πηγή δεν αποκλείει το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητας από την πλευρά της σοσιαλδημοκρατικής/κεντροαριστερής πτέρυγας. Ο Κάρλος Κουέρπο της Ισπανίας δεν αποκλείεται να επανέλθει μετά την αποχώρησή του από την προηγούμενη κούρσα.

Οι υπουργοί Οικονομικών των 20 κρατών μελών της νομισματικής ένωσης θα επιλέξουν τον νέο τους επικεφαλής στην επόμενη μηνιαία συνάντηση στις 11 Δεκεμβρίου στην πρωτεύουσα του Βελγίου, με κάθε χώρα να έχει ίσα δικαιώματα ψήφου, ανεξάρτητα από το μέγεθός της.