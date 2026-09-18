Τη σύγκληση εκτάκτου Eurogroup εξετάζουν οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης, προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους απέναντι στο νέο κύμα ακρίβειας στην ενέργεια, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg.

Στο πλαίσιο των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Δουβλίνο, εκφράστηκε έντονος προβληματισμός για τις αλλεπάλληλες επιβαρύνσεις που υφίστανται τα νοικοκυριά εξαιτίας των πολεμικών συρράξεων στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί υπουργοί έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για τη δημοσιονομική επιβάρυνση που προκαλούν τα εθνικά πακέτα στήριξης, σημειώνοντας πως τα υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους —ειδικά σε μεγάλες οικονομίες όπως η Γαλλία και η Ιταλία— στενεύουν δραματικά τα περιθώρια νέων παρεμβάσεων.

Ανταποκρινόμενος στις ανησυχίες αυτές, ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να συγκαλέσει εκτάκτως τους ομολόγους του.

Η ανάγκη για συντονισμό καθίσταται επιτακτική, καθώς η εκτίναξη του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, ασκεί αφόρητες πιέσεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες.