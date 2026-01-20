Η Τουρκία βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Chevron για κοινές έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Bloomberg.

H κρατική ενεργειακή εταιρεία της τουρκίας βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Chevron, σύμφωνα με Tούρκο αξιωματούχο που γνωρίζει τις συζητήσεις.

H Turkish Petroleum Corp (TPAO) σχεδιάζει να συνεργαστεί με τη Chevron σε σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις, ανέφερε ο αξιωματούχος υπό το καθεστώς ανωνυμίας.

Η πιθανή συμφωνία αποτελεί την πιο πρόσφατη κίνηση της Αγκυρας για την ενίσχυση της ενεργειακής παραγωγής και έρχεται σε μια περίοδο ευρύτερης αναθέρμανσης των σχέσεων ΗΠΑ – Τουρκίας.

Μία αντίστοιχη συμφωνία με την ExxonMobil προβλέπει κοινές έρευνες στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο.

Το υπουργείο Ενέργειας της Τουρκίας δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο ενώ εκπρόσωπος της Chevron δήλωσε στο Bloomberg: «Η Chevron διαθέτει παγκοσμίως ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο έρευνας και παραγωγής και συνεχίζει να αξιολογεί δυνητικές ευκαιρίες. Στο πλαίσιο της πολιτικής μας, δεν σχολιάζουμε εμπορικά ζητήματα».

Δεν είναι σαφές σε ποια έργα θα μπορούσαν να συνεργαστούν οι εταιρείες. Η TPAO δραστηριοποιείται ήδη στη Μαύρη Θάλασσα, στο Ιράκ, στη Ρωσία και στη Σομαλία, ενώ στο παρελθόν έχει πραγματοποιήσει γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η Chevron δραστηριοποιείται σε κοιτάσματα σε ισραηλινά και κυπριακά ύδατα.

Η Άγκυρα επιδιώκει τα τελευταία χρόνια να μειώσει τη σχεδόν πλήρη εξάρτησή της από εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αυξάνοντας την εγχώρια παραγωγή και επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της TPAO στο εξωτερικό.

Η εταιρεία έχει επεκτείνει τον στόλο εξειδικευμένων πλοίων για υπεράκτιες έρευνες και πρόσφατα ανακοίνωσε σχέδια για άντληση έως και 4 δισ. δολαρίων μέσω της πρώτης έκδοσης χρέους.

Πηγή Bloomberg