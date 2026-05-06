Το Χαλάνδρι αλλάζει επίπεδο, υλοποιώντας έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που επαναφέρει τον πεζό, τον μαθητή και τα άτομα με αναπηρία και τους πεζούς γενικότερα στο επίκεντρο της αστικής ζωής.

Με μια σειρά έργων που ξεπερνούν τα 18 εκατομμύρια ευρώ, ο Δήμος μετατρέπεται σε μια σύγχρονη, προσβάσιμη και «πράσινη» πόλη.

1. Νέο Έργο: «Ανοίγουν» οι δρόμοι για τους πεζούς

Με 4 εκατ. ευρώ από ίδιους πόρους, ξεκινά η ανακατασκευή 52.000 τ.μ. πεζοδρομίων.

Προτεραιότητα: Σχολεία, παιδικοί σταθμοί και εμπορικά κέντρα.

Προσβασιμότητα: Κατασκευή 250 νέων ραμπών για την ανεμπόδιστη κίνηση γονέων με καροτσάκια και ΑμεΑ.

2. Βιοκλιματική Επανάσταση & «Έξυπνη» Πόλη

Μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» (8,6 εκατ. ευρώ) και του Ταμείου Ανάκαμψης, εξελίσσονται παρεμβάσεις σε Τούφα, Κάτω Χαλάνδρι και εμπορικό κέντρο:

Περιβάλλον: Χρήση ψυχρών υλικών, φύτευση 700+ δέντρων και αντιπλημμυρική θωράκιση.

Τεχνολογία: Εγκατάσταση «έξυπνου» φωτισμού και βυθιζόμενων κάδων τεσσάρων ρευμάτων (ανακύκλωση & βιοαπόβλητα).

Μετακίνηση: Δημιουργία νέων ποδηλατοδρόμων και 200 θέσεων οργανωμένης στάθμευσης.

3. Πολιτισμός και Ασφάλεια στις Γειτονιές

Αδριάνειο Υδραγωγείο: Μια εμβληματική ανάπλαση 21.500 τ.μ. που συνδέει το αρχαίο μνημείο με 4 νέες πλατείες και 15.000 νέα φυτά.

Σχολικές Διαδρομές: Μια «πράσινη» περιπατητική διαδρομή ενοποιεί 6 σχολεία, προσφέροντας στους μαθητές απόλυτη ασφάλεια κατά τη μετάβασή τους.

Οδική Ασφάλεια: Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση της οδού Αγ. Παρασκευής, μειώνοντας τον κυκλοφοριακό φόρτο.

Σίμος Ρούσσος (Δήμαρχος Χαλανδρίου):

«Η εικόνα της πόλης αλλάζει ριζικά. Δημιουργούμε γειτονιές όπου παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία θα μετακινούνται με ασφάλεια σε φαρδύτερα πεζοδρόμια, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική μας αγορά».

Συνολική παρέμβαση σε αριθμούς: