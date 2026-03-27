Ανοδικά κινείται το οικονομικό κλίμα στη Χαλκιδική, με τις επιχειρήσεις να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξες ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 24ου κύματος της έρευνας «Βαρόμετρο της Οικονομίας» του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2026.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 335 επιχειρήσεων-μελών του επιμελητηρίου και διενεργήθηκε από την εταιρεία δημοσκοπήσεων «Interview», με στόχο την αποτύπωση των τάσεων, των προκλήσεων και των προοπτικών της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Βελτίωση του δείκτη οικονομικής συγκυρίας – Σταθερές προσδοκίες για τη νέα σεζόν

Ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας διαμορφώθηκε στις 7,2 μονάδες, έναντι 5,7 στο προηγούμενο δίμηνο, καταγράφοντας αύξηση 56% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (4,6 μονάδες). Το στοιχείο αυτό αποτυπώνει τη βελτιωμένη εικόνα της αγοράς, ενόψει της έναρξης της τουριστικής σεζόν.

Σύμφωνα με την έρευνα, περισσότεροι από τους μισούς επιχειρηματίες (51%) αναμένουν αποτελέσματα αντίστοιχα με την περσινή χρονιά, ενώ το 29% δηλώνει ότι προσδοκά καλύτερες επιδόσεις και το 20% χειρότερες. Παράλληλα, το 75% των επιχειρήσεων δηλώνει έτοιμο για τη νέα σεζόν, ενώ ένα 25% εμφανίζεται λιγότερο προετοιμασμένο.

Έντονο πρόβλημα η έλλειψη προσωπικού – Ακρίβεια και υποδομές οι βασικοί κίνδυνοι

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ζήτημα της στελέχωσης, καθώς το 80% των επιχειρηματιών εκτιμά ότι θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εύρεση προσωπικού, έναντι μόλις 20% που δηλώνει ότι δεν θα έχει πρόβλημα.

Ως σημαντικότερη απειλή για την επιτυχία της σεζόν αναδεικνύεται η ακρίβεια (38,9%), ενώ ακολουθούν οι ελλείψεις σε βασικές υποδομές (18,5%), η έλλειψη κατάλληλου προσωπικού (14,8%) και οι ανεξέλεγκτες βραχυχρόνιες μισθώσεις (13%). Μικρότερα ποσοστά καταγράφονται για τις καιρικές συνθήκες, τον διεθνή ανταγωνισμό και την περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα – Θετικές προσδοκίες για το επόμενο 6μηνο

Το 85% των επιχειρήσεων αξιολογεί την οικονομική του κατάσταση ως καλή ή ικανοποιητική (30% καλή, 55% ικανοποιητική), ενώ μόλις το 15% τη χαρακτηρίζει κακή – ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο κύμα.

Σχεδόν 8 στους 10 επιχειρηματίες εκτιμούν ότι τα οικονομικά αποτελέσματα θα βελτιωθούν ή θα παραμείνουν σταθερά το επόμενο εξάμηνο. Συγκεκριμένα, το 38% αναμένει βελτίωση και το 38% σταθερότητα, ενώ το 24% προβλέπει επιδείνωση.

Σταθεροποίηση και αύξηση τζίρου – Ενίσχυση της απασχόλησης

Το 52% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι ο τζίρος παρέμεινε σταθερός, το 16% ότι καταγράφει αύξηση (διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με πριν) και το 32% μείωση, παρουσιάζοντας ωστόσο πτωτική τάση στο ποσοστό όσων καταγράφουν απώλειες.

Εξάλλου, αυξάνεται σημαντικά το ποσοστό των επιχειρήσεων που σκοπεύουν να προχωρήσουν σε προσλήψεις (34% από 8%), ενώ μειώνεται περαιτέρω το ποσοστό όσων σχεδιάζουν απολύσεις (6%). Το 60% δηλώνει ότι θα διατηρήσει το υπάρχον προσωπικό.