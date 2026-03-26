Σημαντική υστέρηση στα φορολογικά έσοδα, κατά 386 εκατ. ευρώ, αποτυπώνουν τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το δίμηνο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, με βάση σχετική ανακοίνωση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι εισπράξεις φόρων -εξαιρουμένης της εφάπαξ συναλλαγής της Εγνατίας Οδού- διαμορφώθηκαν σε 11,474 δισ. ευρώ, με υστέρηση κατά 386 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Η βασική αιτία αυτής της απόκλισης εντοπίζεται στους φόρους που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα (ΕΦΚ και ΦΠΑ), όπου η είσπραξη υστέρησε κατά 286 εκατ. ευρώ. Η υστέρηση οφείλεται κυρίως στο μήνα Ιανουάριο, όπου εισπράχθηκαν μειωμένοι φόροι συναλλαγών λόγω και των αποκλεισμών Τελωνείων και εθνικών οδών τον Δεκέμβριο.

Πιο συγκεκριμένα, οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης (ΕΦΚ) παρουσίασαν μείωση 223 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο. Ανάλογοι επίδραση -αν και μικρότερη- φαίνεται να υπήρξε και στα έσοδα Φεβρουαρίου λόγω αναταραχών στην αγορά μέχρι και τις αρχές Ιανουαρίου. Τον μήνα Φεβρουάριο μάλιστα τα συνολικά έσοδα από ΦΠΑ εμφανίζουν υπέρβαση έναντι του μηνιαίου στόχου.

Δεύτερος παράγοντας υστέρησης ήταν οι Φόροι Εισοδήματος, οι οποίοι εμφάνισαν συνολική μείωση 90 εκατ. ευρώ, με την επίδοση του Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων να είναι μειωμένη κατά 84 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, τα οποία ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026 παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 898 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για έλλειμμα 97 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2026 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026 και πλεονάσματος 709 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2,990 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,957 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 2,802 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2025.

Εξαιρώντας ποσό ύψους 126 εκατ. ευρώ που αφορά σε ετεροχρονισμό πληρωμών σε εξοπλιστικά προγράμματα, ποσό ύψους 591 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό πληρωμών στο σκέλος του ΠΔΕ, καθώς και ποσό ύψους 200 εκατ. ευρώ που αφορά ετεροχρονισμό πληρωμών σε λοιπές κεφαλαιακές ενισχύσεις, που δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομικούς όρους, η υπέρβαση στο πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού, ανέρχεται σε 117 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το αποτέλεσμα σε ταμειακούς όρους. Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω αφορούν στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης και όχι στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων και των υποτομέων των ΟΤΑ και ΟΚΑ.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση,τα έσοδα μηνός Ιανουαρίου 2026, καταγράφηκαν τα ποσά από τις απαιτούμενες συναλλαγές για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των τριών (3) κάθετων οδικών αξόνων της για 35 χρόνια, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 5260/2025 (Α’ 229).

Ειδικότερα: ποσό 306 εκατ. ευρώ που αφορά στον ΦΠΑ 24% επί του τιμήματος της συναλλαγής, αποδόθηκε από τον παραχωρησιούχο στο Ελληνικό Δημόσιο, καταγράφηκε στην κατηγορία «Φόροι» και συνοδεύτηκε με ισόποση επιστροφή φόρου.

Ακολούθως, το ίδιο ποσό των 306 εκατ. ευρώ, αποδόθηκε εκ νέου στο Ελληνικό Δημόσιο και καταγράφηκε στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών».

Τα στοιχεία για το α’ δίμηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 11,987 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 127 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

I. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 11,780 δισ. ευρώ, και περιλαμβάνουν το ποσό των 306 εκατ. ευρώ, από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε. Αν εξαιρεθεί το ποσό αυτό, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 11,474 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 386 εκατ. ευρώ ή 3,3% έναντι του στόχου, εξαιτίας κυρίως της μειωμένης είσπραξης, κατά 286 εκατ. ευρώ, των φόρων (ΕΦΚ, ΦΠΑ) που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα. Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 5,487 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 351 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι αν εξαιρεθεί το ποσό των 306 εκατ. ευρώ της ανωτέρω σύμβασης παραχώρησης, τα έσοδα από ΦΠΑ είναι αυξημένα κατά 45 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 869 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 223 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 177 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 9 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 4,394 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 90 εκατ. ευρώ εκ των οποίων: ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 83 εκατ. ευρώ, ενώ ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μειωμένος κατά 84 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος μειωμένοι κατά 89 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου.

II. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 10 εκατ. ευρώ, πλησίον του στόχου.

III. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 680 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 201 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ποσό 614 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 176 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

IV. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 569 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν το ποσό των 306 εκατ. ευρώ, από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε. Εξαιρουμένου αυτού, τα ανωτέρω έσοδα ανήλθαν σε 263 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 65 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

V. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 415 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 82 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Ποσό 101 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 56 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,468 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 300 εκατ. ευρώ από τον στόχο (1,168 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026, εξαιτίας της επιστροφής ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προαναφέρθηκε.

Τα συνολικά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 715 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 120 εκατ. ευρώ από τον στόχο (835 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Πώς κινήθηκε ο Φεβρουάριος

Ειδικότερα τον Φεβρουάριο 2026, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,848 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 162 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

I. Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» ανήλθαν σε 5,662 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 62 εκατ. ευρώ ή 1,1% έναντι του στόχου. Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 2,351 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 94 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 476 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 69 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 87 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 2 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 2,334 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 47 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων: ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ανήλθε σε 1,456 δισ. ευρώ, ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων σε 665 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος σε 214 εκατ. ευρώ.

II. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο.

III. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 625 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 85 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ποσό 568 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα του ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 119 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

IV. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 90 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

V. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 139 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ποσό 8 εκατ. ευρώ αφορά έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 10 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 672 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 4 εκατ. ευρώ από τον στόχο (676 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 576 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 129 εκατ. ευρώ από τον στόχο (705 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026 ανήλθαν στα 11,088 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,122 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (12,211 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Επίσης, είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 κατά 54 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι πληρωμές εμφανίζονται μειωμένες κατά 217 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, που σχετίζεται κυρίως με ετεροχρονισμό των πληρωμών για τα εξοπλιστικά προγράμματα κατά 126 εκατ. ευρώ και για λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις κατά 200 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 875 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 906 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026. Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες πληρωμές του 2025 κατά 464 εκατ. ευρώ.

Σημειωτέον ότι, όπως επισημαίνει το ΥΠΕΘΟΟ, με την έναρξη του οικονομικού έτους, οι φορείς δεσμεύουν κατά προτεραιότητα πιστώσεις για την εξυπηρέτηση των απλήρωτων υποχρεώσεων των προηγούμενων ετών, καθώς και στο πλαίσιο των πολυετών υποχρεώσεων.