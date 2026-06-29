Την ανάγκη για άμεση λήψη πολιτικών μέτρων που θα ανακόψουν τις ανατιμήσεις στα βασικά αγαθά και την ενέργεια, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Με αφορμή τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Χατζηθεοδοσίου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διαφαινόμενη συναντίληψη μεταξύ κυβέρνησης, βιομηχανίας και σούπερ μάρκετ, η οποία στοχεύει σε δραστικές μειώσεις τιμών.

Ωστόσο, ο Πρόεδρος του ΕΕΑ εξέφρασε έναν έντονο προβληματισμό σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μέτρων, διερωτώμενος για ποιο λόγο οι καταναλωτές θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τον Σεπτέμβριο για να δουν τις μειώσεις αυτές στην πράξη.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Χατζηθεοδοσίου, από τη στιγμή που υφίσταται μια κοινή συνιστώσα και μια εθνική κοινωνική συμφωνία, δεν υπάρχει κανένας προφανής λόγος που να εμποδίζει την άμεση εφαρμογή της.

Οι πιέσεις που δέχονται τα ελληνικά νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια είναι ήδη τεράστιες, έχοντας ξεκινήσει πολύ πριν από το ξέσπασμα των πρόσφατων γεωπολιτικών κρίσεων.

Με το πραγματικό εισόδημα των πολιτών να συρρικνώνεται καθημερινά, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κατέστησε σαφές ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για περαιτέρω καθυστερήσεις, καλώντας την κυβέρνηση και τους παράγοντες της αγοράς να αντιληφθούν την κρισιμότητα της κατάστασης και να προχωρήσουν σε άμεσες παρεμβάσεις ανακούφισης της κοινωνίας.