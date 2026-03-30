Η Ευρώπη παρακολουθεί με τρόμο τις αποθήκες φυσικού αερίου να αδειάζουν ταχύτατα. Η πληρότητά τους ανέρχεται μόλις στο 21% και η τιμή του αερίου στην ολλανδική αγορά TTF, από 55 ευρώ τη μεγαβατώρα, φτάνει σήμερα τα 100, με το επίπεδο των 150 ευρώ να μην είναι πλέον υπερβολικό, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς.

Με την Ευρώπη να εξαρτάται πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό από το αμερικανικό LNG, οι ειδικοί εκφράζουν φόβους για ενεργειακό «στραγγαλισμό», αν ο Τραμπ διακόψει την προμήθεια αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Ένα απίστευτο ενεργειακό σοκ μπορεί να πλήξει τη Γηραιά, αν και μόνο οι ΗΠΑ περιορίσουν τις ποσότητες του LNG.

Την ίδια στιγμή, το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αερίου από την περιοχή του Κόλπου, περίπου το 80%, κατευθύνθηκε πρόσφατα στην Ασία.

Αλλά επειδή οι ασιατικές χώρες πρέπει πλέον να αντισταθμίσουν τις ελλείψεις εφοδιασμού, υπάρχει αυξημένος ανταγωνισμός μεταξύ Ευρώπης και Ασίας στην παγκόσμια αγορά spot – κυρίως για LNG από τις ΗΠΑ.

«Όλα αυτά, ωστόσο, εξαρτώνται από το πόσο γρήγορα ο Πρόεδρος Τραμπ θα τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, αλλά και τι ζημιές έχουν προκληθεί στις εγκαταστάσεις της QatarEnergy στο Ρας Λαφάν του Κατάρ», όπου μέχρι το ξέσπασμα του πολέμου, περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου LNG, παραγόταν εκεί.