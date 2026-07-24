Η ιδανική εικόνα για ολοένα και περισσότερους ταξιδιώτες πλέον δεν περιλαμβάνει καυτό ήλιο, αλλά λιακάδα στους 25°C και ένα αναζωογονητικό αεράκι.

Μπροστά στους διαδοχικούς καύσωνες, ένα διαρκώς αυξανόμενο κύμα τουριστών στρέφεται προς δροσερότερους προορισμούς, εγείροντας το ερώτημα αν η τάση αυτή είναι ικανή να ανατρέψει μακροπρόθεσμα τον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Το ρεύμα των «coolcations» κερδίζει έδαφος

Η τάση των «coolcations» —λέξη που προκύπτει από τον συνδυασμό της δροσιάς (cool) και των διακοπών (vacations)— δυναμώνει από χρόνο σε χρόνο.

Ο Τέργε Βίμπλομ Πέντερσεν, τουριστικός πράκτορας στη νοτιοανατολική Σουηδία, επιβεβαιώνει πως οι επισκέπτες φτάνουν στον Βορρά αναζητώντας καταφύγιο από την αφόρητη ζέστη της υπόλοιπης Ευρώπης.

Οι τουρίστες ενθουσιάζονται όταν οι θερμοκρασίες παραμένουν κάτω από τους 30°C, εκπλησσόμενοι από το πόσο άνετη και χαλαρή είναι η ατμόσφαιρα στην αιχμή της θερινής σεζόν.

Στους γραφικούς δρόμους της παλιάς πόλης της Στοκχόλμης, ένα ζευγάρι Γάλλων από τη Μασσαλία δηλώνει πανευτυχές για τη δροσιά που συνάντησε, έχοντας προγραμματίσει το ταξίδι ήδη από την άνοιξη, πριν ξεσπάσει το κύμα καύσωνα στη χώρα τους.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτή τη στροφή:

Στη γαλλική πλατφόρμα Hotels.com, οι αναζητήσεις μετά τον πρώτο καύσωνα του Μαΐου εκτοξεύθηκαν κατά 246% για την Κοπεγχάγη και κατά 151% για το Δουβλίνο.

Στις ΗΠΑ, τα δεδομένα της start-up Fora Travel δείχνουν αύξηση ξενοδοχειακών κρατήσεων κατά 154% στο Όσλο και 124% στο Ελσίνκι.

Παράλληλα, η Jonna Robertson, ιδρύτρια της Coolcation Adventures, εκτιμά ότι από αυτό το κύμα θα επωφεληθούν σημαντικά περιοχές όπως η Αλάσκα και η Παταγωνία.

Η αντοχή του Νότου και οι υπόλοιποι παράγοντες

Παρά την άνοδο του Βορρά, η νότια Ευρώπη διατηρεί ακέραια τα σκήπτρα της, παραμένοντας αισθητά φθηνότερη και εξαιρετικά δημοφιλής.

Ο Σουηδός καθηγητής και ειδικός στον τουρισμό, Stefan Gossling, επισημαίνει ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες κατέγραψαν αύξηση αφίξεων, χωρίς να παρατηρείται κάποια ορατή κάμψη που να συνδέεται άμεσα με τη ζέστη.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, ο κλιματικός παράγοντας συνυπολογίζεται, αλλά δεν είναι ο μοναδικός.

Η Ιταλία, για παράδειγμα, διαφέρει ριζικά από τη Δανία σε θέματα πολιτισμού, τοπίου και κόστους, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη μετατόπιση των ταξιδιωτικών συνηθειών.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τον Νορβηγικό Οργανισμό Τουρισμού: μόλις ένας στους πέντε ξένους επισκέπτες δηλώνει ότι επέλεξε τη Νορβηγία λόγω του δροσερού κλίματος.

Η τελική απόφαση επηρεάζεται από μια σειρά από άλλες παραμέτρους, όπως η ασφάλεια, η φυσική ομορφιά, η προσβασιμότητα, οι αεροπορικές συνδέσεις και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Αμετάβλητες οι επιδόσεις σε Ελλάδα και Ισπανία

Οι αριθμοί αποδεικνύουν την αδιαμφισβήτητη ελκυστικότητα των θερμών προορισμών. Η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 την καλύτερη χρονιά της σε επισκεψιμότητα, ενώ ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η Ισπανία.

Σύμφωνα με τον οργανισμό Exceltur, οι τουριστικές δαπάνες στην Ισπανία αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 8% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Η πιθανότερη εξέλιξη για το μέλλον, σύμφωνα με την Jonna Robertson, δεν είναι η εγκατάλειψη του Νότου, αλλά μια εποχική αναδιανομή των ροών.

Οι ταξιδιώτες αναμένεται να επιλέγουν τις θερμότερες χώρες κατά την άνοιξη ή το φθινόπωρο, αποφεύγοντας έτσι τόσο τις εξαντλητικές θερμοκρασίες του καλοκαιριού όσο και τον υπερτουρισμό.

Η οικονομική διάσταση και το κόστος της «Δροσιάς»

Οι βόρειες χώρες, όπως η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Φινλανδία, αποτελούν παραδοσιακά ακριβότερους προορισμούς σε σύγκριση με τη μεσογειακή λεκάνη.

Η στροφή προς αυτούς τους προορισμούς δείχνει ότι μια σημαντική μερίδα ταξιδιωτών είναι πλέον διατεθειμένη να πληρώσει ένα επιπλέον «ασφάλιστρο κλίματος», αποδεχόμενη υψηλότερο κόστος διαμονής και εστίασης, απλώς και μόνο για να εξασφαλίσει ήπιες θερμοκρασίες.

Παράλληλα, οι ξενοδοχειακές υποδομές και τα τοπικά δίκτυα των βόρειων χωρών, όντας σχεδιασμένα για μικρότερους όγκους καλοκαιρινού τουρισμού, δέχονται πλέον πίεση, γεγονός που οδηγεί σε στενότητα διαθεσιμότητας και περαιτέρω αύξηση των τιμών.

Η αντίδραση της τουριστικής βιομηχανίας

Απέναντι σε αυτές τις αλλαγές, οι μεγάλοι ταξιδιωτικοί οργανισμοί και οι αεροπορικές εταιρείες προσαρμόζουν τους σχεδιασμούς τους επιμηκύνοντας τη θερινή περίοδο προς τη νότια Ευρώπη.

Οι ναυλωμένες πτήσεις προς την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία ξεκινούν πλέον νωρίτερα την άνοιξη και διατηρούνται έως τον Νοέμβριο.

Ταυτόχρονα, στις χώρες του Νότου αναπτύσσεται ο λεγόμενος «νυχτερινός τουρισμός», με τις θεματικές ξεναγήσεις, τις πεζοπορίες και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις να μεταφέρονται αργά το απόγευμα ή τη νύχτα για την αποφυγή της μεσημεριανής δυσφορίας.

Οι δημογραφικές προτιμήσεις

Η τάση αναζήτησης δροσερότερων προορισμών εμφανίζεται εντονότερη ανάμεσα στους ταξιδιώτες μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και στις οικογένειες με μικρά παιδιά.

Οι συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού είναι περισσότερο ευάλωτες στις επιπτώσεις των ακραίων θερμοκρασιών, με αποτέλεσμα η θερμική άνεση να αναδεικνύεται σε πρωταρχικό κριτήριο για την επιλογή του τόπου των διακοπών τους.