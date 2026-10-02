Εικόνα δύο ταχυτήτων παρουσιάζει η οικονομία των χωρών της Ευρωζώνης που στο παρελθόν βρέθηκαν στο δίνη της δημοσιονομικής κρίσης, σύμφωνα με ανάλυση της εφημερίδας Corriere della Sera.

Ενώ χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία καταγράφουν σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης, μείωση της ανεργίας και αισθητή υποχώρηση του δημόσιου χρέους, η Ιταλία παραμένει εγκλωβισμένη σε αναιμικούς ρυθμούς μεγέθυνσης και υψηλά ελλείμματα, κατέχοντας πλέον το υψηλότερο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όλες οι χώρες της Ευρωζώνης που αντιμετώπισαν σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια βρίσκονται πλέον σε τροχιά ανάπτυξης, με μοναδική εξαίρεση την Ιταλία, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύεται στη σημερινή ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Corriere della Sera.

Η εφημερίδα του Μιλάνου κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα, ανατρέχοντας στο χρονικό της οικονομικής κρίσης και την πορεία εξυγίανσης που ακολούθησε.

Όπως επισημαίνεται, από το 2016 και μετά η ελληνική οικονομία σταθεροποιήθηκε, καταγράφοντας μέση ανάπτυξη 1,8%.

Παράλληλα, η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,9%, οι δημόσιες δαπάνες μειώθηκαν κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες ως προς το ΑΕΠ, ενώ ο δείκτης δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να διαμορφωθεί φέτος στο 136,9%, επίπεδο χαμηλότερο από το αντίστοιχο της Ιταλίας.

Σημαντική οικονομική ανάκαμψη, με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μείωση της ανεργίας και αποκλιμάκωση του χρέους, καταγράφουν επίσης η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία.

Στον αντίποδα, η εικόνα για την Ιταλία παραμένει προβληματική.

Το μοναδικό θετικό μέγεθος για τη ιταλική οικονομία είναι η υποχώρηση της ανεργίας στο 5,8%, καθώς όλοι οι υπόλοιποι δείκτες προκαλούν ανησυχία.

Παρά το γεγονός ότι η Ιταλία υπήρξε ο μεγαλύτερος δικαιούχος του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, απορροφώντας 194,4 δισεκατομμύρια ευρώ, η μέση ετήσια ανάπτυξή της παραμένει στο 1%.

Επιπλέον, το έλλειμμα συνεχίζει να υπερβαίνει τα ευρωπαϊκά όρια διαμορφούμενο στο 3,1%, ενώ η σχέση δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να αγγίξει φέτος το 140%, φέρνοντας την χώρα στην πρώτη θέση με το υψηλότερο ποσοστό χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.