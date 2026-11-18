Περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας των ευρωπαϊκών τραπεζών το 2027 προβλέπει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS, σημειώνοντας ότι τα πιστωτικά ιδρύματα θα εισέλθουν με ισχυρή κεφαλαιακή θέση στο επόμενο έτος και στέλνοντας σαφές σήμα ότι θα προχωρήσει σε νέες αναβαθμίσεις.

«Οι ευρωπαϊκές τράπεζες αναμένεται να παρουσιάσουν ένα ακόμη έτος ισχυρών κερδών το 2027, μετά από κερδοφορία σχεδόν ρεκόρ το 2026, με στήριξη από την ευρείας βάσης αύξηση των εσόδων, την πειθαρχία στις δαπάνες και μία περιορισμένη μόνο αύξηση του πιστωτικού κόστους», σημειώνει ο καναδικός οίκος σε ανάλυσή του.

Οι πηγές των εσόδων και η εικόνα για την Ελλάδα

Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) αναμένεται να ωφεληθούν από τα ελαφρώς υψηλότερα καθαρά περιθώρια επιτοκίου και τη συνεχιζόμενη, αν και με βραδύτερο ρυθμό, αύξηση των δανείων, ενώ η άνοδος των εσόδων από προμήθειες θα στηριχθεί από τη συγκέντρωση ενεργητικού.

Σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και τα σκανδιναβικά κράτη, όπου τα δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο είναι πιο διαδεδομένα, τα υψηλότερα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μετακυλίονται σχετικά γρήγορα, υπογραμμίζει ο καναδικός οίκος.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η Ελλάδα, οι ιβηρικές χώρες και τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης θα καταγράψουν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Για την ελληνική οικονομία, ειδικότερα, ο οίκος είχε προβλέψει ρυθμό ανάπτυξης 1,8% τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 σε έκθεσή του τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Τεχνητή νοημοσύνη, δαπάνες και ποιότητα ενεργητικού

Την ίδια στιγμή, ο DBRS εκτιμά ότι η αύξηση των λειτουργικών δαπανών λόγω του πληθωρισμού θα αντισταθμιστεί εν μέρει από τη βελτίωση της αποδοτικότητας των τραπεζών, μεταξύ άλλων χάρη στην ευρύτερη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ).

Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η αυξημένη χρήση της ΤΝ θα διευρύνει την έκθεση των ιδρυμάτων σε κινδύνους που σχετίζονται με τα υπολογιστικά τους μοντέλα και την κυβερνοασφάλεια.

Όσον αφορά την ποιότητα του ενεργητικού, η οποία παρέμεινε γενικά ισχυρή το 2026, ο οίκος αναμένει ήπια επιδείνωση το επόμενο έτος, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια και το αυξημένο ενεργειακό κόστος πιέζουν τους δανειολήπτες, εκτιμώντας πάντως ότι η άνοδος του πιστωτικού κινδύνου (Cost of Risk) θα παραμείνει διαχειρίσιμη.

Ειδική αναφορά γίνεται και στην ελληνική αγορά: «Στην Ελλάδα, ο νόμος για τη μετατροπή των δανείων σε ελβετικό φράγκο σε δάνεια σε ευρώ ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Θετικές προοπτικές για νέες αναβαθμίσεις

Ο καναδικός οίκος εκτιμά ότι οι οικονομικές επιδόσεις του 2027 θα στηρίξουν νέο κύκλο πιστωτικών αναβαθμίσεων.

«Το 2026 ήταν ένα ακόμη έτος κατά το οποίο τα ισχυρά κέρδη, η υγιής ποιότητα του ενεργητικού και η ισχυρή κεφαλαιοποίηση υποστήριξαν τις πιστωτικές μας αξιολογήσεις για τις ευρωπαϊκές τράπεζες», αναφέρει.

Μέχρι στιγμής εντός του έτους, το 40% των αξιολογήσεων του οίκου ήταν θετικές —εστιασμένες κυρίως στη Νότια Ευρώπη— έναντι μόλις 9% αρνητικών, με τις τράπεζες του ευρωπαϊκού Νότου να επωφελούνται από τη βιώσιμη κερδοφορία και τη συνεχή μείωση των παλαιών «κόκκινων» δανείων.

Για το 2027, ο DBRS προβλέπει ότι οι θετικές αξιολογήσεις θα εξακολουθήσουν να υπερτερούν σαφώς των αρνητικών, με τις θετικές τάσεις να διαμορφώνονται στο 23% έναντι μόλις 6% των αρνητικών.